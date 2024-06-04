Edirne'de Ulaşım Araçlarının Ücretlerine Zam Yapıldı - Son Dakika
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Edirne'de Ulaşım Araçlarının Ücretlerine Zam Yapıldı

Edirne\'de Ulaşım Araçlarının Ücretlerine Zam Yapıldı

Edirne Belediye Meclisi, T, M, S plakalı ulaşım araçlarının ücretlerine zam yapma kararı aldı. Taksi ve servis ücretlerine yüzde 50, toplu ulaşım araçlarına ise yüzde 37 zam yapıldı.

04.06.2024 19:22  Güncelleme: 19:23
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(EDİRNE)- Edirne'de T, M, S, plakalı ulaşım araçlarının ücretlerine zam yapıldı.

Edirne Belediye Meclisi'nin haziran ayı olağan toplantısı, Atatürk Kültür Merkezi'nde Başkan Filiz Gencan Akın başkanlığında bugün yapıldı. T, M, S, plakalı ulaşım araçlarının zam talebini değerlendiren Ulaşım Komiyonu, taksi ve servislere yüzde 50, toplu ulaşım araçlarına yüzde 37 zam kararı verdi. Karar, oy birliğiyle kabul edildi.

Buna göre taksi, servis ve ETUS araçları zamlı fiyatları şu şekilde:

"ETUS araçlarına kent kartla sivil biniş 23 TL, öğrenci binişi 16,30 TL, kredi kartı veya temassız kart kullanımlı biniş 26 TL, QR biletler ise 27,50 TL. Taksilerde ise açılış ücreti 40 TL, yolculuk başına minimum ücret 90 TL. Servis ücretlerinde de 0-3 kilometre bin 575 TL, 3- 6 kilometre bin 875 TL, 6- 10 kilometre 2 bin 175 TL, 10- 15 kilometre 2 bin 400 TL."

Kaynak: ANKA

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