Edirne'de Ulaşım Esnafı Zor Günler Geçiriyor - Son Dakika
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Edirne'de Ulaşım Esnafı Zor Günler Geçiriyor

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Edirne Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ali Şahin, ulaşım sektöründeki zorlukları ve ücretsiz yolculukların esnaf üzerindeki yükünü dile getirdi. Yatırımcı bulmanın zorlaştığını belirten Şahin, devlet ve belediyelerin yardımcı olması gerektiğini vurguladı.

12.03.2025 16:41  Güncelleme: 16:53
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(EDİRNE) - Edirne Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ali Şahin, Edirne Toplu Ulaşım Sistemi (ETUS) ve Edirne Umum Servis Araçları İşletmecileri Odası'nın ulaşım zammı talebine ilişkin "Bugün halk otobüsüne, taşımacılığa hiçbir tane iş adamı yatırım yapmaz. Net söylüyorum. Çünkü para kazanılacak bir işten çıktı bu iş. Amme hizmeti haline geldi. Bir araba 10-15 milyon olmuş" dedi.

Edirne Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ali Şahin, toplu ulaşım esnafının zor durumda olduğunu belirterek devletin ve belediyelerin esnafa ücretsiz seyahat edenler için ödediği rakamın yeterli olmadığını söyledi. Şahin, toplu ulaşım araçlarının artık para kazandırmadığını ifade ederek hiçbir iş adamının bu iş koluna yatırım yapmayacağını kaydetti.

Şahin, şunları söyledi:

"Ücretsiz seyahat eden yolcuların, esnafa olan yükü her gün artarak devam ediyor. Bütün sorumluluk belediyede ya da hükümette değil, ikisi ortak şekilde esnafa yardımcı olmak zorundalar. Yoksa biz bu işleri yapamayacak duruma geldik. Herkesin zam talebi oluyor. Zam da alıyorlar, alsınlar tabii ki. Çünkü girdileri artıyor ama konu ETUS olduğunda gündem bir defada değişiyor. Herkes saldırmaya çalışıyor. Haklı olabilirler, ödenen rakamın çok olduğu düşünülebilir ama bir de bizim tarafımızdan bakmalarını istiyoruz. Devletimiz bu konuyla ilgili belki bu işin bu kadar suistimal edileceğini düşünmedi. 65 yaşa günde iki biniş verilse sıkıntı yok. Bugün bir duraktan bir durağa binip araçları zaman geçirmek için, işini görmek için değil. Zaman geçirecek durum haline geldi. bunların raporları da var zaten. Sabah 6,5-7 servisi, 6 kişi biniyor araca 2 tanesi ücretli 14 tanesi ücretsiz. Esnaf durağı sattı, orada da arabayı bıraktı.

"Amme hizmeti haline geldi"

En kısa sürede bunun hem devletimizden hem belediyemizden taşıdığımızın bedellerinin hepsi olmasa bile yüzde 60-70 olur, biz de taşın altına elimizi koyalım. Bu kadar süspanse edilirse hem vatandaş hem esnaf için hayırlı olur diye düşünüyorum. Bugün halk otobüsüne, taşımacılığa hiçbir tane iş adamı yatırım yapmaz. Net söylüyorum. Çünkü para kazanılacak bir işten çıktı bu iş. Amme hizmeti haline geldi. Bir araba 10-15 milyon olmuş. Siz hem ücretsiz taşıyacaksınız hem 25-26 bin lira para toplayacaksınız, bu gelirlerle bu yatırımı kimse yapmaz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Edirne'de Ulaşım Esnafı Zor Günler Geçiriyor - Son Dakika

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