Edirne'de Uluslararası Öğrencilerle Bayram Coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Edirne'de Uluslararası Öğrencilerle Bayram Coşkusu

Edirne\'de Uluslararası Öğrencilerle Bayram Coşkusu
27.05.2026 12:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen öğrenciler, Edirne'de Selimiye Camii'nde bayram namazı kıldı.

Edirne'ye üniversitede okumak için dünyanın farklı ülkelerinden gelen öğrenciler, Selimiye Camii'nde kurban bayramı sabahı aynı safta buluştu. Bayram namazının ardından duygularını paylaşan uluslararası öğrenciler, memleketlerinden kilometrelerce uzakta olsalar da Edirne'de kendilerini yalnız hissetmediklerini söyledi.

Endonezyalı Diana Puspa Wulandari, Türkiye'de bayram geçirmenin kendileri için unutulmaz bir deneyim olduğunu belirterek, "Çok mutluyum. Burada arkadaşlarımızla birlikte bayram namazı kıldık. İnsanlar bize çok iyi davranıyor. Kendimizi ailemizle birlikteymiş gibi hissediyoruz" dedi.

Yanındaki arkadaşları Ummukulsum Yassin ve Gine Cumhuriyeti'nden Adjibo Djamanca da Edirne'de gördükleri ilgi ve misafirperverlikten dolayı mutlu olduklarını ifade etti. Öğrenciler, Türk halkının sıcak yaklaşımının memleket özlemini bir nebze azalttığını söyledi.

"Memleket hasretini görüntülü konuşmalarla gideriyoruz"

Bayram sabahı aileleriyle görüntülü konuşarak bayramlaştıklarını anlatan öğrenciler, ülkelerinden uzakta olmanın burukluğunu yaşadıklarını ancak arkadaşlarıyla bir araya gelerek bu duyguyu hafiflettiklerini dile getirdi. Öğrenciler, "Bayramlarda ailemizle aynı sofrada olmayı özlüyoruz. Ama burada arkadaşlarımızla birlikte bayramlaşınca kendimizi daha iyi hissediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Buradaki bayramlar daha kalabalık"

Türkiye'deki bayram atmosferinin kendi ülkelerinden farklı olduğunu söyleyen öğrenciler, özellikle Selimiye Camii çevresindeki yoğunluğun ve insanların bayram heyecanının kendilerini etkilediğini belirtti.

"Bizim ülkemizde de bayramlar güzel geçiyor ama burada daha kalabalık bir atmosfer var. İnsanların birbirine karşı samimiyeti bizi çok mutlu etti" diyen öğrenciler, Edirne'de unutamayacakları bir bayram yaşadıklarını söyledi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Bayram Namazı, Kültür Sanat, Edirne, Kültür, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Edirne'de Uluslararası Öğrencilerle Bayram Coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kılıçdaroğlu’nun ekibinden CHP’de “maaşlar donduruldu“ iddialarına yanıt Kılıçdaroğlu'nun ekibinden CHP'de "maaşlar donduruldu" iddialarına yanıt
AK Parti “af“ tartışmalarına son noktayı koydu: Asla gündemimizde yok AK Parti "af" tartışmalarına son noktayı koydu: Asla gündemimizde yok
CHP Parti Meclisi’nin 56 kişi ile toplanması bekleniyor CHP Parti Meclisi'nin 56 kişi ile toplanması bekleniyor
Kolombiya’nın Dünya Kupası kadrosu belli oldu Duran ve Davinson Sanchez detayı Kolombiya'nın Dünya Kupası kadrosu belli oldu! Duran ve Davinson Sanchez detayı
Özgür Özel gövde gösterisi yaptı İşte olaylı İzmir mitinginden dikkat çeken kareler Özgür Özel gövde gösterisi yaptı! İşte olaylı İzmir mitinginden dikkat çeken kareler
VakıfBank, efsane ismi Ayça Aykaç’a veda etti VakıfBank, efsane ismi Ayça Aykaç'a veda etti

11:54
Şarkıcı Simge Sağın aşka geldi Sevgilisinin kucağında poz verdi
Şarkıcı Simge Sağın aşka geldi! Sevgilisinin kucağında poz verdi
11:24
Kılıçdaroğlu: Tedbir kararı kalktıktan sonra yasal zeminde kurultay olur
Kılıçdaroğlu: Tedbir kararı kalktıktan sonra yasal zeminde kurultay olur
11:18
Bakan Gürlek: Fenerbahçe kafilesine yönelik 4 Nisan 2015 saldırısı yeniden incelemeye alındı
Bakan Gürlek: Fenerbahçe kafilesine yönelik 4 Nisan 2015 saldırısı yeniden incelemeye alındı
11:12
Özel’in “Genel başkanı üyeler seçsin“ teklifine Kılıçdaroğlu’ndan yanıt
Özel'in "Genel başkanı üyeler seçsin" teklifine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt
09:39
Tokyo’da bayram coşkusu taştı Cemaat avluya sığmadı, namaz 3 kere kılındı
Tokyo'da bayram coşkusu taştı! Cemaat avluya sığmadı, namaz 3 kere kılındı
08:53
Bayram sabahı gülümseten “Rize simidi“ muhabbeti Erdoğan’ın yanıtı bomba
Bayram sabahı gülümseten "Rize simidi" muhabbeti! Erdoğan'ın yanıtı bomba
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2026 12:18:34. #7.12#
SON DAKİKA: Edirne'de Uluslararası Öğrencilerle Bayram Coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.