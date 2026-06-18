Edirne'de Unutulan Eşyalar Sahiplerini Bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Edirne'de Unutulan Eşyalar Sahiplerini Bekliyor

18.06.2026 14:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne toplu taşıma araçlarında unutulan eşyaların sahipleri çağrıldı, bir ay içinde alınması gerektiği belirtildi.

Haber: Engin YILDIZ

(EDİRNE) - Edirne'de toplu ulaşım araçlarında unutulan onlarca eşya sahiplerini bekliyor.

Edirne'de toplu taşıma araçlarında unutulan eşyalar sahiplerini bekliyor. Serhad Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Aytaç Dilci, minibüslerde yolcuların en çok kulaklık ve gözlük unuttuklarını söyledi. Dilci, unutulan bazı eşyaların kıymetli olduğunu ifade eden Dilci, vatandaşların unuttuğu eşyaları almaları için çağrıda bulundu.

Unutulan eşyalar bir ay süre içinde almadığı taktirde imha edildiğini söyleye Dilci, "En çok kulaklıklar unutuluyor. Şemsiye, gözlük, cüzdan, kimlik, kent kart çok fazla unutuluyor. Çoğunu teslim ediyoruz ancak elimizde de çok fazla kalıyor. Kalan eşyaları da ara ara duyuru yapmak istiyoruz. Bunlar vatandaşlarımızın değerli eşyaları. Bir ay sonunda unuttuğu eşyaları kadememize götürülüp orada belli bir süre sonra imha edilmektedir. Bunları bir aydan fazla bekletme şansımız yok. Edirne halkına çağrımız, bir an önce gelin, unuttuğunuz eşyalarınızı alın" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Edirne, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Edirne'de Unutulan Eşyalar Sahiplerini Bekliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nijerya’da silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti Nijerya'da silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti
Kangal köpekleri çobanın hayatını kurtardı Kangal köpekleri çobanın hayatını kurtardı
İl Başkanlarının görevden alınmasının ardından Özgür Özel partilileri nöbete çağırdı İl Başkanlarının görevden alınmasının ardından Özgür Özel partilileri nöbete çağırdı
Bakan Gürlek için yaptırım isteyen “AP Türkiye raporu“ kabul edildi, Dışişleri’nden jet hızında tepki geldi Bakan Gürlek için yaptırım isteyen "AP Türkiye raporu" kabul edildi, Dışişleri'nden jet hızında tepki geldi
Yeşilay’dan sigarayı bırakan İtalya Başbakanı’na tebrik: Aramıza hoş geldin Yeşilay’dan sigarayı bırakan İtalya Başbakanı’na tebrik: Aramıza hoş geldin
Gaziantep’te evinde vurulan kadın hastanede yaşam savaşını kaybetti Gaziantep'te evinde vurulan kadın hastanede yaşam savaşını kaybetti

14:57
İsmail Kartal’dan ayağının tozuyla transfer müjdesi
İsmail Kartal'dan ayağının tozuyla transfer müjdesi
14:28
Kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal’ın eşi o anları anlattı
Kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal'ın eşi o anları anlattı
14:23
Bomba iddia Aziz Yıldırım’ın isteği Aykut Kocaman’ı delirtmiş
Bomba iddia! Aziz Yıldırım'ın isteği Aykut Kocaman'ı delirtmiş
13:29
Rusya-Ukrayna savaşı şiddetlendi Moskova’daki havalimanlarında uçuşlar durduruldu
Rusya-Ukrayna savaşı şiddetlendi! Moskova'daki havalimanlarında uçuşlar durduruldu
13:23
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı
13:00
Aracına motorin yerine benzin koydular İşte ödenecek tazminat
Aracına motorin yerine benzin koydular! İşte ödenecek tazminat
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2026 15:42:00. #7.12#
SON DAKİKA: Edirne'de Unutulan Eşyalar Sahiplerini Bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.