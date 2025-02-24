Edirne'de Usulsüz İhale Operasyonu - Son Dakika
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Edirne'de Usulsüz İhale Operasyonu

Edirne'de 10 kişi, köy arazisinin usulsüz ihale ile satışı nedeniyle gözaltına alındı.

24.02.2025 18:27
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(EDİRNE) - Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nca merkeze bağlı İskender köyünde 14 bin 831 metrekare arazinin köy muhtarlığında usulsüz ihale yoluyla satıldığına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, aralarında eski muhtar, azalar ve iş insanlarının da olduğu 10 kişi gözaltına alındı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, 11 Temmuz 2015 tarihinde gerçekleştirilen usulsüz ihaleyle 4 bin 831 metrekare arazinin İ.H.K.'ye satıldığı, köy muhtarlığının ihaleden elde edilen 1 milyon 520 bin TL parayı da usulsüz olarak kullanıldığının tespit edildiği ileri sürüldü.

Jandarma'nın 21 Şubat'ta yaptığı operasyonla "kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma", "görevi kötüye kullanma" iddiasıyla 10 kişi gözaltına alınarak, dijital materyallerine el konuldu.

Edirne Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerin sorgusu sürüyor.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Yerel Haberler, İskender, Politika, 3-sayfa, Edirne, Hukuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Edirne'de Usulsüz İhale Operasyonu - Son Dakika

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