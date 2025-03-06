Edirne'de Uygulamalı Koyun Kırkım Eğitimi - Son Dakika
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Edirne'de Uygulamalı Koyun Kırkım Eğitimi

Keşan'da küçükbaş hayvan yetiştiricilerine koyun kırkım eğitimi verildi, sağlık ve güvenlik vurgulandı.

06.03.2025 00:26
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Yetiştiricilere uygulamalı "Koyun Kırkım" eğitimi

EDİRNE - Edirne'nin Keşan ilçesinde küçükbaş hayvan yetiştiricilerine uygulamalı "Koyum Kırkım" eğitimi verildi.

Keşan Ticaret Borsası ile Edirne İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği işbirliğinde, küçükbaş hayvan yetiştiricilerine "Koyun Kırkım" eğitimi verilirken, Edirne İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı ve Veteriner Hekimi Arif Hikmet Akbay, kırkım işlemi sırasında hayatını kaybeden üreticiler olduğunu belirterek bu işlemin önemine dikkat çekti.

Keşan Ticaret Borsası Canlı Hayvan Pazarı toplantı salonunda başlayan teorik eğitim Edirne İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı ve Veteriner Hekimi Arif Hikmet Akbay ile Yusuf Katılmış tarafından verildi. Akbay, kırkım işleminin, hastalıkların bulaşması adına önlemlerden, hayvan sağlığına kadar önemli bir işlem olduğunu belirterek, "Bu işlem insan sağlığını da koruyor. Öyle ki, bu işi yaparken, elektrik çarparak hayatını kaybeden arkadaşlarımız oldu. Yine ölen hayvanlar oldu" dedi.

"Yaklaşık 400 bin küçükbaş hayvanımız var"

Edirne ilinin özellikle küçükbaş hayvancılığı için önemli olduğunu vurgulayan Akbay, "Yaklaşık 400 bin civarında küçükbaş hayvanımız var. Bu hayvanın 300 binini koyun olarak sayabiliriz. Bu hayvanlara yılda 2 defa kırkım yaptırmak gerekiyor. Bu anlamda eğitim vermek istedik. Geçen yıl salgın hastalıklarla ilgili ciddi sıkıntılar yaşadık. Bu hastalıkların bulaşma yollarından biri de kırkımdır. Üreticilerimiz bu anlamda zarar gördü. Bunun önüne geçmek adına bu eğitimi düzenledik. Biz, birlik olarak kişilere balığı tutmalarını öğretmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Teorik eğitimin ardından İslam Kurt tarafından, Canlı Hayvan Pazarı'nda uygulamalı koyun kırkım eğitimi verildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Edirne'de Uygulamalı Koyun Kırkım Eğitimi - Son Dakika

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