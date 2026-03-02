Edirne'de Ulus Pazarı Kapandı… Belediye Balkan Pazarı'nı Açıyor

(EDİRNE) - Edirne'de kapatılan Ulus Pazarı'nın yerine kurulacak Balkan Pazarı için hazırlıkları sürüyor. Edirne Belediyesi iştirak şirketinin işleteceği pazarın hazırlanan tabelası yerine konuldu. Pazarın Ramazan Bayramı'na kadar açılması planlanıyor.

Edirne'de geçen ay kapatılan Ulus Pazarı'nın yerine kurulacak olan Balkan Pazarı'nın tabelası konuldu. Edirne Belediyesi tarafından alınan kararla kentte yaklaşık 22 yıldır kurulan Ulus Pazarı kapatıldı.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, geçen ay faaliyeti durdurulan Ulus Pazarı'nın yerine Balkan Pazarı'nın kurulacağını açıklamıştı. Belediyenin iştirak şirketi tarafından işletilecek olan pazarın tüm Balkanlara hitap edecek, Trakya'nın en büyük pazarı olacağı belirtiliyor.

Pazarın Ramazan Bayramı öncesinde açılması bekleniyor.