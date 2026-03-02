Edirne'de Ulus Pazarı Kapandı… Belediye Balkan Pazarı'nı Açıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Edirne'de Ulus Pazarı Kapandı… Belediye Balkan Pazarı'nı Açıyor

02.03.2026 16:16  Güncelleme: 17:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de kapatılan Ulus Pazarı'nın yerine kurulacak Balkan Pazarı için hazırlıklar devam ediyor. Pazarın Ramazan Bayramı'na kadar açılması planlanıyor ve Trakya'nın en büyük pazarı olması bekleniyor.

(EDİRNE) - Edirne'de kapatılan Ulus Pazarı'nın yerine kurulacak Balkan Pazarı için hazırlıkları sürüyor. Edirne Belediyesi iştirak şirketinin işleteceği pazarın hazırlanan tabelası yerine konuldu. Pazarın Ramazan Bayramı'na kadar açılması planlanıyor.

Edirne'de geçen ay kapatılan Ulus Pazarı'nın yerine kurulacak olan Balkan Pazarı'nın tabelası konuldu. Edirne Belediyesi tarafından alınan kararla kentte yaklaşık 22 yıldır kurulan Ulus Pazarı kapatıldı.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, geçen ay faaliyeti durdurulan Ulus Pazarı'nın yerine Balkan Pazarı'nın kurulacağını açıklamıştı. Belediyenin iştirak şirketi tarafından işletilecek olan pazarın tüm Balkanlara hitap edecek, Trakya'nın en büyük pazarı olacağı belirtiliyor.

Pazarın Ramazan Bayramı öncesinde açılması bekleniyor.

Kaynak: ANKA

Ramazan Bayramı, Yerel Haberler, Ekonomi, Edirne, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Edirne'de Ulus Pazarı Kapandı… Belediye Balkan Pazarı'nı Açıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Irak Havayolları tüm uçuşlarını gelecek aya kadar askıya aldı Irak Havayolları tüm uçuşlarını gelecek aya kadar askıya aldı
ABD’nin askeri kaybını İran açıkladı Doğruysa Trump’ı zor günler bekliyor ABD'nin askeri kaybını İran açıkladı! Doğruysa Trump'ı zor günler bekliyor
Sanki olacakları görmüş Erbakan’ın yıllar önce dile getirdiği İran senaryosu gerçek oldu Sanki olacakları görmüş! Erbakan'ın yıllar önce dile getirdiği İran senaryosu gerçek oldu
Maçın üzüntüsünü derinden yaşayan teknik adam, eve dönüş yolunda trafik kazası geçirdi Maçın üzüntüsünü derinden yaşayan teknik adam, eve dönüş yolunda trafik kazası geçirdi
Barcelona’nın eski yıldızı, İran’da çıkan şiddetli çatışmalar sonrası Türkiye’ye kaçtı Barcelona'nın eski yıldızı, İran'da çıkan şiddetli çatışmalar sonrası Türkiye'ye kaçtı
Türkiye-İran sınırıyla ilgili “mayın“ iddiasına net yalanlama Türkiye-İran sınırıyla ilgili "mayın" iddiasına net yalanlama

18:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşa dahil olmayı düşünen ülkeyi uyardı: Diyalog masasına dönülsün
Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşa dahil olmayı düşünen ülkeyi uyardı: Diyalog masasına dönülsün
17:17
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için tutuklama talebi
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için tutuklama talebi
17:16
İspanya, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarında kendi üslerinin kullanılmasına izin vermiyor
İspanya, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında kendi üslerinin kullanılmasına izin vermiyor
17:05
İran’da hain ilan edilen İsmail Kaani sorguya alındı
İran'da hain ilan edilen İsmail Kaani sorguya alındı
16:34
İran, Bahreyn’de bir gökdeleni vurdu ABD iddiası çok konuşulacak cinsten
İran, Bahreyn'de bir gökdeleni vurdu! ABD iddiası çok konuşulacak cinsten
16:26
ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir
ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 18:39:23. #7.12#
SON DAKİKA: Edirne'de Ulus Pazarı Kapandı… Belediye Balkan Pazarı'nı Açıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.