Edirne'de Yoğun Sis Trafiği Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika
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Edirne'de Yoğun Sis Trafiği Olumsuz Etkiliyor

Edirne\'de Yoğun Sis Trafiği Olumsuz Etkiliyor

Edirne'de sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini düşürerek trafiği zorlaştırdı.

20.12.2024 16:57
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Edirne'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, kentte günlük hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin 50 metreye kadar düştüğü kentte trafik akışı yavaşladı, sürücüler dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Sabah erken saatlerde başlayan yoğun sis, özellikle kent merkezi ve çevresinde etkili oldu. Görüş mesafesinin azalmasıyla birlikte sürücüler, trafikte ilerlemekte zorluk yaşadı. Trafik ekipleri, sis nedeniyle muhtemel kazaların önüne geçmek için kent genelinde yoğun denetim gerçekleştirdi ve sürücüleri yavaş ve dikkatli araç kullanmaları konusunda uyardı.

Selimiye Camisi sisle gizlendi

Edirne'nin simgesi olan ve Mimar Sinan'ın "ustalık eserim" dediği Selimiye Camisi, yoğun sis nedeniyle adeta gözden kayboldu. Sisin etkisiyle tarihi cami silueti yalnızca belirli noktalardan zorlukla görülebildi. Yerli ve yabancı turistlerin sıklıkla ziyaret ettiği Selimiye Meydanı'nda da sis etkisini hissettirdi, meydanda dolaşanlar zaman zaman yönlerini bulmakta zorlandı.

Yetkililerden uyarı

Meteoroloji yetkilileri, yoğun sisin gün boyunca etkisini sürdürebileceğini belirterek, özellikle sabah ve akşam saatlerinde sisin daha yoğun hissedilebileceğini bildirdi. Ayrıca yetkililer, görüş mesafesinin azalması nedeniyle sürücülere far kullanımına özen göstermeleri ve hızlarını düşürmeleri gerektiğini hatırlattı.

Edirne halkı ise sisli havada dışarı çıkarken dikkatli olmaya çalıştıklarını ve bu tür havalarda trafiğin her zamankinden daha zor hale geldiğini ifade etti. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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