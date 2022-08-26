Edirne Eczacılar Odası Başkanı Kılıçgil: "Bu Karadan İvedilikle Vazgeçilmesini İstiyoruz" - Son Dakika
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Edirne Eczacılar Odası Başkanı Kılıçgil: "Bu Karadan İvedilikle Vazgeçilmesini İstiyoruz"

26.08.2022 18:51
Edirne Eczacılar Odası Başkanı Kılıçgil: "Bu Karadan İvedilikle Vazgeçilmesini İstiyoruz"

Edirne Eczacılar Odası Başkanı Gürkan Kılıçcıgil, 25 Ağustos 2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Sosyal Güvenlik Kurumu, İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği’nde vatandaşların mağduriyet yaşayacağını söyledi. Kılıçcıgil, İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği’nin hukukçular tarafından değerlendirildiğini belirterek, "Konuyu biz odamızın hukukçuları hem de Türk Eczacılar Birliği’nin hukukçuları bir değerlendirmeye alıyor. Burada en yakın zamanda mahkemeye götürerek bu tebliğlerin yürütmesini durdurmayı almaya çalışacağız. Bu karardan ivedilikle vazgeçilmesini istiyoruz" dedi.

Edirne Eczacılar Odası Başkanı Gürkan Kılıçcıgil, 25 Ağustos 2022 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan Sosyal Güvenlik Kurumu, İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği'nde vatandaşların mağduriyet yaşayacağını söyledi. Kılıçcıgil, İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği'nin hukukçular tarafından değerlendirildiğini belirterek, "Konuyu biz odamızın hukukçuları hem de Türk Eczacılar Birliği'nin hukukçuları bir değerlendirmeye alıyor. Burada en yakın zamanda mahkemeye götürerek bu tebliğlerin yürütmesini durdurmayı almaya çalışacağız. Bu karardan ivedilikle vazgeçilmesini istiyoruz" dedi.

Edirne Eczacılar Odası Başkanı Gürkan Kılıçcıgil, " Sağlık Uygulama Tebliğine göre artık eski nesil ilçalar reçete edilmeden ve hastalarımızdaki etkileri görülmeden yeni nesil ilaçlara geçilemeyecek. Böylece tüm dünyanın nimetlerinden yararlandığı bilim vatandaşlarımız için bir lüks haline gelecek" diye konuştu.

"BİLİM, VATANDAŞLARIMIZ İÇİN LÜKS OLACAK"

Gürkan Kılıçcıgil şunları söyledi:

"Sağlığa sadece ekonomik bakış açısının sonucu olarak vatandaşlarımız eski nesil ilaçlara mahkum edilecek ve bilimin yarattığı imkanlardan yararlanamayacaklardır. 25 Ağustos 2022 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan ve 5 iş gün sonra yürürlüğe girecek olan Sağlık Uygulama Tebliğine göre artık eski nesil ilçalar reçete edilmeden ve hastalarımızdaki etkileri görülmeden yeni nesil ilaçlara geçilemeyecek. Böylece tüm dünyanın nimetlerinden yararlandığı bilim vatandaşlarımız için bir lüks haline gelecek. Tebliğden önce doktorlarımız beyanla bu ilaçları edilmesini sağlıyorlardı. Ama bu tebliğden sonra tedavinin işe yaramadığı ve yan etkilerini vatandaşta gözüktüğünü, bizlerin ekranında gözükmesi gerekiyor. Bu durumda da, bazı sıkıntılar yaşanıyor. Hekimlerimiz ilaç tercih ederken hastaların hikayelerini aynı zamanda hekimlerimizin gördükleri izlenimler ve ilaçlarımızın yan etkilerini değerlendirerek bu etmenleri değerlendirerek ilaç tercihlerinde bulunurlar. Bu durum olduğunda pratikte ne gibi sıkıntılar olacak? Örneğin, yeni nesil bir kan sulandırıcı ilaç, hekimlerimizin bunu tercih etmesi artık mümkün olmayacak. Öncelikle daha eski bir ilça tercih edilmeli. Hastanın parametrede kan sulandırıcıyla ilgili sıkıntılar yaşandığı görünmesi gerekecek. Bu öncelikle devlete hem tahlil yükü demek hem hastanelerde gereksiz iş gücü demek hem de hastalarımızın hastanelere gidip gelmesi gibi çeşitli sorunlar yaratmakta"

"BU TEBLİĞ YANLIŞ BİR TEBLİĞDİR"

Yayınlanan tebliğin yanlış olduğunu vurgulayan Kılıçcıgil konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Yine 25 Ağustos tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumunun 'İlaç Geri Ödeme Yönetmeliğinde' bir ek yapıldı. ve üniversitelerde bize öğretilen ve vatandaşların da bildiği muadil ilça kavramı vardır. Eşdeğer ilaç kavramı vardır. Aynı formda, hepsi tablet olacak. Aynı etken maddeye sahip olacak. bu ilaçları eş değer ilaç olarak tanımlıyoruz. Bu tanımlamanın yanına bir de 'Eşdeğer Terepotik Referans Gurubu' diye tanımlama getirildi. Bunun temelinde aynı tedaviyi yapan ilaçlar içinde ekonomik bir değerlendirme yapılıyor. Buradaki eşdeğerlilik tanımı bilimsel anlamda kullanılan eşdeğerlilik anlamında değil fiyat, ekonomi temelli bir eşdeğerlilik tanımı. Bu da vatandaşlarımıza yakın bir tarihte daha yüksek fiyat farkları olarak yansıyacağı çok açık. Aynı konuyu biz odamızın hukukçuları hem de Türk Eczacılar Birliği'nin hukukçuları bir değerlendirmeye alıyor. Burada en yakın zamanda mahkemeye götürerek bu tebliğlerin yürütmesini durdurmayı almaya çalışacağız. Bu karardan ivedilikle vazgeçilmesini istiyoruz. Mevcut ekonomik şartlarda vatandaşlarımız ekonomi ile boğuşurken bu tebliğ yanlış bir tebliğdir. Bu vatandaşlarımızın, hastalarımızın sağlığını ciddi riske sokacak bir unsur."

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

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