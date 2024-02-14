Yerel

Edirne Emniyet Müdürü Karaburun'un annesinin hayrına mevlit okutuldu

EDİRNE - Edirne İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'un vefat eden annesi Zeynep Karaburun, düzenlenen mevlit programı ile anıldı.

Edirne İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'un annesi Zeynep Karaburun'un vefatının 40'ıncı günü nedeniyle Eski Cami'de anma programı düzenlendi.

Düzenlenen Mevlid-i Şerif programına İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Jandarma Komutanı Hacı Ali Büber, İl Kültür Turizm Müdürü Kemal Soytürk, İl Gençlik ve Spor Müdürü Selim Ak, İl Çevre ve Şehircilik Müdürü Engin Öztürk, Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı katıldı.

Eski Cami'de düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-ı Şerif okunarak dua edildi. Programda vefat eden Edirne Emniyet Müdürü Karaburun'nun annesi Zeynep Karaburun'un yanı sıra ayrıca şehitler için de dua edildi.

Mevlid-i Şerifin okunmasının ardından cami çıkışında vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.