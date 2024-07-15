Edirne Kent Konseyi, Millet Bahçesi çalışmalarını yerinde görmek için başvuru yapacak

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(EDİRNE) - Edirne Kent Konseyi (EKK) Başkanı Özer Demir, kentte yapımı devam eden millet bahçesinin çalışmalarını yerinde görmek için Edirne Valiliği'ne başvuru yapacaklarını açıkladı.

Özer Demir, konseyin yeni dönem çalışma toplantılarının ilkini gerçekleştirdiklerini ifade etti. Demir, kent merkezinde bulunan yeşil alan ve parkların, Edirne Belediyesi'nin işletmesiyle nitelikli ve ekonomik şekilde halkın hizmetine sunulması konusunun değerlendirildiğini aktardı.

"Kentteki yeşil alanların durumu değerlendirildi"

Demir, şunları kaydetti:

"Önceki dönemlerde nehir kıyıları ve yeşil alanlar ile kent ve imarlaşma adında iki farklı çalışma grubu olarak yürüttüğümüz çalışmaları yaz dönemi olmasından dolayı şimdilik birlikte yürütüp önümüzdeki toplantılarda tekrar değerlendireceğiz. Öncelikle bu alanlarda bugüne kadar yapılan çalışmaları değerlendirdik. Söğütlük'teki ilk projenin ihale ilanı iptal davasının kazanımla sonuçlanmasından sonra revize edilen projede, dava dilekçesinde itiraz edilen kısımların değerlendirildiği ifade edildi. Söğütlük'te devam eden çalışmaların yerinde görülmesi için Edirne Valiliği'ne başvurulmasına karar verildi. Ardından Meriç Nehri havzasındaki sorunlar ve kentteki yeşil alanların durumu değerlendirildi. Bu gündemlerle ilgili yapılan çalışmaları ve yapılacakları önümüzdeki toplantılarda değerlendireceğiz. Söğütlük ve kum ocaklarındaki dava dilekçeleri, bilirkişi görüşleri ve bu bölgede yapılan bilimsel çalışmaları hep birlikte incelememizin gerektiği kararlaştırıldı. Söğütlük İzzet Arseven Kent Ormanı'nı, Meriç havzasındaki gelişmeleri ve kent merkezinde yeşil alan ve parkların Edirne Belediyesi'nin işletmesiyle nitelikli ve ekonomik şekilde halkımızın hizmetine sunulması değerlendirildi."