Edirne Otogarı'nda Kira Tepkisi: "250 Bin Liraya Kadar Kiralar Var. Bu Kiralar Nasıl Çıkar?"

16.04.2026 10:42  Güncelleme: 11:40
Edirne'deki otogar esnafı, 16 yazıhanenin kira bedellerinin yüksek olmasını eleştirerek, makul fiyatlar beklediklerini dile getirdi. İhalede kira bedellerinin 250 bin liraya kadar çıkabileceği belirtilerek, bu durumdan hem esnafın hem de halkın etkileneceği vurgulandı.

(EDİRNE) - Edirne'deki şoför esnafı, otogardaki 16 yazıhanenin kiraya verilmesi için yapılacak ihalede bedellerin yüksek olduğunu dile getirdi. Otogar işletmecisi Mustafa Altunhan, "250 bin liraya kadar kiralar var. Bu kiralar nasıl çıkar?" dedi.

Edirne Otogarı'nda, 16 yazıhanenin kira bedeli için 21 Nisan'da Atatürk Kültür Merkezi'ndeki Belediye Encümen Salonu'nda ihaleye çıkılacak.

Edirne Otogar işletmecisi Mustafa Altunhan, Edirne Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, Serhad Birlik Kooperatifi Başkanı Aytaç Dilci ve Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak Edirne Otogarı'nda ortak basın açıklaması gerçekleştirdi.

Altunhan, açıklamasında ihaledeki kira bedellerinin çok yüksek olduğunu ifade etti. Altunhan, şöyle konuştu:

"Belki de otobüsçünün çok para kazandığı zannedilip bu kiralar öngörülmüştür. Burada çoğu minibüsçü arkadaş bir memurun aldığı parayı kazanamıyor. Buradan Uzunköprü'ye, Kırklareli'ye, Keşan'a, Çorlu'ya çalışan bir araba 40-50 bin lira para kazanıyor. Bir memurun maaşından bile daha az. Bizim istediğimiz makul bir fiyat. Makul bir fiyat nasıl olur? 16 milyonluk İstanbul'da koskocaman yazıhane kirası aylık 54 bin lira. 250 bin liraya kadar kiralar var. Bu kiralar nasıl çıkar? Bu kiralar böyle olursa kimden çıkacak? Yine halkın cebinden çıkacak."

"Daha makul fiyatlar olmasını biz de bekliyoruz"

Edirne Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, Serhad Birlik Kooperatifi Başkanı Aytaç Dilci de, "Bunu hükümetin, belediyelerin el birliğiyle düzeltileceğini düşünüyoruz. Yoksa bu şekilde tüm Türkiye'deki taşımacılar da şehrimizdeki halk da sıkıntı çeker. Fiyatlar yüksek olur. Olmak zorunda çünkü akaryakıt ve giderler çok yüksek. Daha makul fiyatlar olmasını biz de bekliyoruz" dedi.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak ise mazot giderlerinin çok arttığını belirterek, "Bundan 10-15 yıl önce işletme giderlerine akaryakıtın oranı yüzde 1-1,5'ti; şimdi 6, 7, 8'lere geldi. Şimdi gıda dağıtım işi yapıyorum. Ürün kar marjımız yüzde 13. Yani dağıtım giderleri, eleman parası, mazot parası derken kar kalmıyor, prime çalışıyoruz. Dilerim bütün savaşlar bitsin. Ukrayna'da bitsin, burası da bitsin, alttan savaşları körükleyenler de bu işten vazgeçsin ki akaryakıt makul fiyata gelsin yoksa bu mazotlarla bu işler yapılamaz hale geliyor. Dolayısıyla araçla iş yapan herkes zor durumda."

Kaynak: ANKA

Okul saldırganı İsa Aras'ın babasının ilk ifadesi: Pazartesi günü poligonda oğluma atış yaptırdım
Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar, 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı
İçişleri'nde kritik toplantı: Okulların çevresinde güvenlik artırılacak, erken uyarı mekanizmaları güçlendirilecek
200 bin TL'lik fuhuş pazarlığı! Oyuncu Aleyna Bozok'un mesajları ifşa oldu
Kahramanmaraş'taki saldırıda tek çocuğunu kaybeden baba olay anını anlattı
Dünyanın en büyük su savaşında 191 kişi hayatını kaybetti
