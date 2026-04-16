Edirne Otogarı'nda Kira Tepkisi: "250 Bin Liraya Kadar Kiralar Var. Bu Kiralar Nasıl Çıkar?"

(EDİRNE) - Edirne'deki şoför esnafı, otogardaki 16 yazıhanenin kiraya verilmesi için yapılacak ihalede bedellerin yüksek olduğunu dile getirdi. Otogar işletmecisi Mustafa Altunhan, "250 bin liraya kadar kiralar var. Bu kiralar nasıl çıkar?" dedi.

Edirne Otogarı'nda, 16 yazıhanenin kira bedeli için 21 Nisan'da Atatürk Kültür Merkezi'ndeki Belediye Encümen Salonu'nda ihaleye çıkılacak.

Edirne Otogar işletmecisi Mustafa Altunhan, Edirne Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, Serhad Birlik Kooperatifi Başkanı Aytaç Dilci ve Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak Edirne Otogarı'nda ortak basın açıklaması gerçekleştirdi.

Altunhan, açıklamasında ihaledeki kira bedellerinin çok yüksek olduğunu ifade etti. Altunhan, şöyle konuştu:

"Belki de otobüsçünün çok para kazandığı zannedilip bu kiralar öngörülmüştür. Burada çoğu minibüsçü arkadaş bir memurun aldığı parayı kazanamıyor. Buradan Uzunköprü'ye, Kırklareli'ye, Keşan'a, Çorlu'ya çalışan bir araba 40-50 bin lira para kazanıyor. Bir memurun maaşından bile daha az. Bizim istediğimiz makul bir fiyat. Makul bir fiyat nasıl olur? 16 milyonluk İstanbul'da koskocaman yazıhane kirası aylık 54 bin lira. 250 bin liraya kadar kiralar var. Bu kiralar nasıl çıkar? Bu kiralar böyle olursa kimden çıkacak? Yine halkın cebinden çıkacak."

"Daha makul fiyatlar olmasını biz de bekliyoruz"

Edirne Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, Serhad Birlik Kooperatifi Başkanı Aytaç Dilci de, "Bunu hükümetin, belediyelerin el birliğiyle düzeltileceğini düşünüyoruz. Yoksa bu şekilde tüm Türkiye'deki taşımacılar da şehrimizdeki halk da sıkıntı çeker. Fiyatlar yüksek olur. Olmak zorunda çünkü akaryakıt ve giderler çok yüksek. Daha makul fiyatlar olmasını biz de bekliyoruz" dedi.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak ise mazot giderlerinin çok arttığını belirterek, "Bundan 10-15 yıl önce işletme giderlerine akaryakıtın oranı yüzde 1-1,5'ti; şimdi 6, 7, 8'lere geldi. Şimdi gıda dağıtım işi yapıyorum. Ürün kar marjımız yüzde 13. Yani dağıtım giderleri, eleman parası, mazot parası derken kar kalmıyor, prime çalışıyoruz. Dilerim bütün savaşlar bitsin. Ukrayna'da bitsin, burası da bitsin, alttan savaşları körükleyenler de bu işten vazgeçsin ki akaryakıt makul fiyata gelsin yoksa bu mazotlarla bu işler yapılamaz hale geliyor. Dolayısıyla araçla iş yapan herkes zor durumda."