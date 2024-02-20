Edirne Süt Üreticileri Birliği, Süt Fiyatlarının Revize Edilmesini Talep Ediyor

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Edirne Süt Üreticileri Birliği (SÜTÜB) Başkanı Mustafa Suiçmez, "Dün Edirne Ticaret Borsasında 27 erkek hayvan satıldı. Tam 57 tane de dişi hayvan satıldı. Bunların büyük bölümü düve. Verimini tamamlamamış hatta verime geçmemiş ve diğerleri de inek. İneklerin çoğu da üretimden çıkmış değil. 27 erkek, 57 dişi hayvan kesime gitti, 2 misli. Dişi hayvanlar 1-2 yıl içerisinde buzağıyı verme şansı yok, kesime gidiyor. Süt fiyatlarının acilen revize olmasını talep ediyoruz" dedi.

SÜTÜB Başkanı Mustafa Suiçmez, süt fiyatları ve dişi sığırların kesilmesiyle ilgili açıklama yaptı. Suiçmez, şunları söyledi:

"SÜT FİYATLARININ ACİLEN REVİZE OLMASINI TALEP EDİYORUZ"

"Dün Edirne Ticaret Borsası'nda 27 erkek hayvan satıldı. Tam 57 tane de dişi hayvan satıldı. Bunların büyük bölümü düve. Verimini tamamlamamış hatta verime geçmemiş ve diğerleri de inek. İneklerin çoğu da üretimden çıkmış değil. 27 erkek, 57 dişi hayvan kesime gitti, 2 misli. Dişi hayvanlar 1-2 yıl içerisinde buzağıyı verme şansı yok, kesime gidiyor. 3 tane köyümüzde sıfır hayvancılık var. Ne sütçülük ne besicilik. Hala önümüzde kapanmanın eşiğinde olan daha 5-6 köyümüz var. Bu köyler 150-200 kilo süte düştü. Daha da aza düşerse kazan çalıştıramayız. Sütü pazarlamakta zorlanıyoruz. Süt fiyatlarının acilen revize olmasını talep ediyoruz. Artık gerçekçi fiyatlar olsun. Bizim üreticimizin eline en az 18,5 lira geçmesi lazım. Tarımında en zor üretim yapılan hayvancılık kesimidir. Memenin ucundan çıkıyor bu emek, alın teri. Üreticimiz bunun karşılığını almazsa gençlerimiz bu işi yapmaz. Sanayicilere de sesleniyorum; lütfen, yarın öbür gün orta, uzun vadede bu ham maddeyi bulamayacaksınız, bulmak için çok zorlanacaksınız."