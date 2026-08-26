Edirne'de 'Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü'ne sahip Kültür ve Turizm Bakanlığı Geleneksel El Sanatları Sanatçısı 61 yaşındaki Özcan Abacı'nın yıllardır yaşattığı Edirne talikası, ulusal meslek standardına kavuştu. Talikacılık, geleneksel sanatlar ve zanaatlar alanında ulusal meslek standardı Resmi Gazete'de yayımlanan ilk 8 sanat dalından biri oldu.

Türkiye'nin geleneksel sanat ve zanaatlarının korunması, standartlarının belirlenmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması adına önemli bir adım atıldı. Geleneksel sanatlar ve zanaatlar alanında hazırlanan ilk 8 ulusal meslek standardı Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu tarihi adımın içerisinde Talikacılık da yer aldı.

Resmi Gazete'deki düzenlemeyle birlikte ulusal meslek standardı belirlenen ilk 8 geleneksel sanat ve zanaat arasında yemenici, talikacı, bastoncu, ebru sanatkarı, kat'ı (kağıt oyma) sanatkarı, keçeci, kalemişi sanatkarı (kalemkar) ve tezhip sanatkarı yer aldı. Mesleki Yeterlilik Kurumunca yayımlanan "Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ" ile yemenici ve bastoncu meslekleri "seviye 4", talikacı, ebru sanatkarı, katı (kağıt oyma) sanatkarı, keçeci, kalemişi sanatkarı ve tezhip sanatkarı meslekleri ise "seviye 6" olarak belirlendi.

Mesleğini 36 yıldır büyük bir aşkla sürdüren Edirneli talika yapım ustası 61 yaşındaki Özcan Abacı, yıllardır verdiği mücadele sonucunda yaşadığı sevinç ve gurur anlattı.

Yapılan bu düzenlemeyle birlikte Edirne'nin talikasının tescillendiğini belirten Abacı, "Artık her önüne gelen talika yapamayacak. Talika yapmak isteyenler de bu standartlara uyarak ve izleyerek gerçek bir talika yapabilecek. Bu gelişme onu sağladı. Aynı zamanda Avrupa entegrasyonunda da bu önemli bir etkendi. Çünkü bütün meslek dallarının mesleki yeterlilik kurumu tarafından meslek standardının hazırlanması gerekiyordu. Burada da talikanın ilk 8'in içerisinde yer alması benim için ve Edirne için mutluluk verici" dedi.

Talika'nın Edirne'ye özgü yayla at arabacı olduğunu hatırlatan Abacı, talikanın, yaylı at arabası ve orijinal ölçüleri doğru orantıyla küçültülerek hazırlanan modeli, Edirne talikasının ise Edirne'ye özgü, karşılıklı çift makasları bulunan yaylı at arabası çeşidi olduğunu ve bunun standardının hazırlandığını söyledi.

Meslekte çırak yetişmediğine de dikkat çeken Abacı, kendisinin "Yaşayan İnsan Hazinesi" ödülünü alması sonrası oğlunun da meslekten etkilendiğini ve öğrenmek için çalışmalara başladığını belirtti. Abacı talikacılık sanatının gelecek kuşaklara aktarılması için elinden geleni yapacağını söyledi.

Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülü'nü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldığını hatırlatan Abacı, Cumhuriyet tarihinde bu ödülü alan 102 kişiden birisi olmanın onur ve gururunu yaşadığını söyledi. Talikacılığı hobi olarak yaptığını aktaran Abacı, geçmişte var olan kültürü gençlere aktarabilmeyi ve tanıtabilmeyi hedeflediğinin altını çizdi.