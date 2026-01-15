Edirne'de Sgk'ya Devrine Karar Verilen 22 Yılık Ulus Pazarı'nda Artık Tezgah Açılmayacak - Son Dakika
Edirne'de Sgk'ya Devrine Karar Verilen 22 Yılık Ulus Pazarı'nda Artık Tezgah Açılmayacak

15.01.2026 11:06  Güncelleme: 12:08
Edirne Belediyesi, çalışanların prim borçları nedeniyle Ulus Pazarı'nın tapusunu SGK'ya devretme kararı aldı. Pazarın yarından itibaren kurulmayacağı ve esnafa alternatif yer gösterileceği açıklandı.

(EDİRNE) - Edirne Belediyesi'nin, çalışanların prim borçlarına mahsuben SGK'ya tapu devrine karar verdiği, özellikle Bulgar turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Ulus Pazarı yarından itibaren kurulmayacak. Ulus Pazarı Esnaf Kooperatifi (UPEK) Başkanı Yüksel Barış Atkoşan, "SGK'nın bu alanı belediyeden boş olarak istediğini biliyoruz. Dolatısıyla alternatif yer çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Edirne'de 22 yıldır her cuma kurulan ve özellikle Bulgar turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Ulus Pazarı, Edirne Belediyesi'nin aldığı SGK'ya devir kararıyla yarından itibaren açılmayacak.

Belediye, pazar alanının tapusunu personel prim borçlarına mahsuben SGK'ya devretmeyi planlıyor.

Kapatma sonrası esnafa başka bir alan gösterileceğini açıklayan Ulus Pazarı Esnaf Kooperatifi Başkanı Yüksel Barış Atkoşan, şunları kaydetti:

"16 Ocak 2026 Cuma itibariyle, Edirne Ulus Pazarımız kurulmayacak. Uzun zamandan beri Edirne Belediyesi'nin SGK'ya borcu karşılığında SGK'ya bu alanı devri söz konusuydu. Artık bu süreçte de sona gelindi. İmza aşamasına gelindi. SGK'nın da bu alanı belediyeden boş olarak istediğini biliyoruz. Dolatısıyla alternatif yer çalışmalarımız devam ediyor. Bununla ilgili de gelişmeler oldukça hem basınımızla hem de esnafımızla paylaşacağız.

Biz 22 yıldan beri Edirne'deyiz, Edirne halkıyla özdeşleştik, Edirne'yi çok seviyoruz. Bulgar müşterilerin 22 yıldan beri burada çok ciddi bir ilgisiyle karşı karşıyayız. Dolayısıyla Edirne Ulus Pazarı Edirne'nin önemli bir markası. Bizim buradaki en önemli amaçlarımızdan birisi yine bu alternatif yerle ilgili Edirne'de devam etmek."

Kaynak: ANKA

