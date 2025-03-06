Edirne Valisi Sezer, İşçilerle 200 Metre Aşağıda İftar Yaptı - Son Dakika
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Edirne Valisi Sezer, İşçilerle 200 Metre Aşağıda İftar Yaptı

Edirne Valisi Sezer, İşçilerle 200 Metre Aşağıda İftar Yaptı

Edirne Valisi Yunus Sezer, Uzunköprü ilçesindeki bir kömür madeninde yerin 200 metre altında işçilerle iftar yaptı. Vali Sezer, işçilerin zor şartlarda gösterdikleri emeği takdir etti.

06.03.2025 14:42  Güncelleme: 14:46
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Edirne Valisi Yunus Sezer, Uzunköprü ilçesinde bir kömür madeni ocağında yerin 200 metre altında işçilerle birlikte iftar yaptı.

Edirne Valisi Yunus Sezer ve beraberindekiler, Uzunköprü ilçesinde faaliyet gösteren özel bir şirkete ait maden ocağında yerin 200 metre altında işçilerle iftar yaptı. Vali Sezer, "Vatanını en çok seven insan üretim yapan insandır. Gerçekten de sizler zor şartlarda, belki de en zor meslek grubu olarak yerin altında üretim yapıp ülkemize katma değer sağlıyorsunuz. Hepinizi ayrı ayrı kutluyorum. Allah gücünüze güç katsın. Rabbim sizleri beladan, kazadan korusun" dedi.

İftar programına Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, Uzunköprü Kaymakamı Orkun Kökçü, Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin ve Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun da katıldı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Edirne Valisi Sezer, İşçilerle 200 Metre Aşağıda İftar Yaptı - Son Dakika

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