Edirne Ziraat Odası Başkanı: Üreticinin buğday beklentisi en az 15 TL - Son Dakika
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Edirne Ziraat Odası Başkanı: Üreticinin buğday beklentisi en az 15 TL

Edirne Ziraat Odası Başkanı: Üreticinin buğday beklentisi en az 15 TL

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, üreticinin buğday taban fiyatı beklentisini en az 15 TL olarak açıkladı. Arabacı, buğday satış fiyatının enflasyonu da göz önünde bulundurarak belirlenmesini umduklarını söyledi.

03.06.2024 17:46
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(EDİRNE) - Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, üreticinin buğday taban fiyatı beklentisine ilişkin "Bakanlığımızın üreticimizin rahat  bir dönem geçireceği fiyat oluşturmasını umuyoruz. Biz üreticilerimizle konuştuğumuzda, enflasyonu da düşündüğümüzde, üreticinin beklentisi en az 15 TL" dedi.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, bugün yaptığı açıklamada, üreticinin bir kilogram buğday satışından beklentisinin 15 TL olduğunu söyledi. Arabacı, buğday satış fiyat beklentisinde enflasyonun göz önüne alınması gerektiğini ifade etti.

"Bakan bey bu rakamın yüksek olduğunu söyledi"

Arabacı, şunları kaydetti:

"Hepimizin gözleri TMO'da, TMO alımla ilgili sıkıntı olmadığını açıkladı, Edirne merkez ve ilçelerindeki alım yerlerini ayarladı. TMO Müdürümüzle de görüştüğümüzde, alım yapılacağı, mağdur etmeyeceklerini söyledi. 10,87 TL olarak maliyetimiz açıklandı. Bakan bey bu rakamın yüksek olduğunu söyledi. Genel Başkanımız, Bakanlıkla, Türkiye Ziraat Odasının birlikte ortak fiyat çalışması yapması gerektiği talebinde bulundu. İnşallah önümüzdeki günlerde böyle bir çalışma olur. Bakanlığımızla ortaklaşa bir maliyet çıkartır ve ona uygun da bir fiyat tablosu olur diye umuyorum. Şu an baktığımızda 10,87 maliyet dediğimiz zaman, üreticimiz gece gündüz, sıcak soğuk demeden çalışıyor. ve yılda bir kez hasat yapıyor. Bu yaptığı hasatla bir yıl boyunca hem tarımda sürdürebilirliği hem de ailesinin geçimini hem de aile ekonomisine katkı sağlayacak bir ürün ortaya çıkarıyor. Bu enflasyon ortamında, bunların göz önünde bulundurularak Bakanlığımızın üreticimizin rahat  bir dönem geçireceği fiyat oluşturmasını umuyoruz. Biz üreticilerimizle konuştuğumuzda, enflasyonu da düşündüğümüzde, üreticinin beklentisi en az 15 TL."

Kaynak: ANKA

Hüseyin Arabacı, Edirne, Tarım, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Edirne Ziraat Odası Başkanı: Üreticinin buğday beklentisi en az 15 TL - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne Ziraat Odası Başkanı: Üreticinin buğday beklentisi en az 15 TL - Son Dakika
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