Edirne Ziraat Odası, TMO'nun Buğday Alım Fiyatına Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Edirne Ziraat Odası, TMO'nun Buğday Alım Fiyatına Tepki Gösterdi

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Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı ve ilçe oda başkanları, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) açıkladığı buğday alım fiyatına tepki gösterdi. Arabacı, TMO'nun düşük fiyat ve geç ödeme politikasının buğday üretimini olumsuz etkileyeceğini belirtti. Ziraat Odası, TMO'nun buğday alım fiyatını revize etmesini talep etti.

10.06.2024 16:23
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(EDİRNE) - Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı ve ilçe oda başkanları, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) açıkladığı buğday alım fiyatına tepki gösterdi. Arabacı, "Toprak Mahsulleri Ofisi'nin ürün bedellerini 45 günde ödeyecek olması 'buğdayı bana getirmeyin' anlamına geliyor. Hem fiyatın düşük olması hem de ödemenin geç olması TMO'nun 'buğday almama' politikası uygulayacağını gösteriyor" dedi.

Edirne Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu, bugün Edirne Ziraat Odası'nda açıklama yaptı. Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, TMO'nun buğday alım fiyatını revize etmesi gerektiğini söyledi. Arabacı, uygulanan bu tarım politikalarının çiftçiye büyük zarar verdiğini ifade ederek şunları kaydetti:

"Üreticinin ölüm fermanıdır"

"Buğday üreticilerimiz hasat sevincine başlarken sessiz sedasız açıklanan buğday fiyatları karşısında şok olmuştur. TMO'nun geçen hafta açıklamış olduğu fiyatlar Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin açıklamış olduğu 10,87 TL olan buğday maliyetinin çok altında bir fiyattır. Buğdaya, arpaya verilen bu düşük fiyat ile zarar eden buğday ve arpa üreticisinin üretimden koparılması kaçınılmaz bir son olacaktır. Kıymetli yetkililerimiz gece gündüz demeden alın teri ile çalışan buğday ve arpa üreticisinin maliyet artışını hiç göze almadan fiyat açıklaması üreticinin ölüm fermanıdır. Geçen yıla göre son bir yılda mazotta yüzde 105, gübrede ortalama yüzde 30, ilaçta yüzde 52 ve işçilik oranlarında yüzde 75 oranında bir artış söz konusudur.

"TMO üreticinin yanında durmadı"

'Ekilmedik bir karış yer bırakmayın' ve 'Sen yeter ki üret' denilerek çıkılan bu yolda buğday ve arpa üreticisi bugün kaderine terk edilmiştir. Çiftçinin kazanacağı bu para ile 12 ay geçineceği gerçeği hiç dikkate alınmamıştır. Çiftçilere göre, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin ürün bedellerini 45 günde ödeyecek olması 'buğdayı bana getirmeyin' anlamına geliyor. Hem fiyatın düşük olması hem de ödemenin geç olması TMO'nun 'buğday almama' politikası uygulayacağını gösteriyor. Kara gün dostu olarak bilinen Toprak Mahsulleri Ofisi buğday ve arpa üreticisinin yanında durmalıdır. Geçtiğimiz üretim dönemlerinde bir ton buğday ile 375 litre mazot ve 916 kilogram gübre alırken bugün açıklanan rakam ile 227 litre mazot ve 646 kilogram gübre alınabiliyor.

"Gerekli adımların atılmasını talep ediyoruz"

Parayı kim kazanıyor ve kimler kollanıyor. Geçen yıl buğdayı 8 bin 250 TL den alan TMO bugün bu buğdayı 10 bin 250 TL'den satarken çiftçimizden yeni sezon buğdayı 9 bin 250 TL'den almak istiyor. Uygulanan bu tarım politikaları çiftçiye büyük zarar veriyor. Bu zararlardan bir an önce dönülmeli ve çiftçi olarak sabrımız sınanmamalıdır. Bu nedenle açıklanan bu fiyatlar maliyetlerimizin, Türkiye gerçeklerinin ve Türkiye de yaşanan enflasyonun çok altındadır. Fiyatları kabul etmiyoruz ve fiyatların tekrar revize edilerek üretimin sürdürülebilir olması için gerekli adımların atılmasını talep ediyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Edirne Ziraat Odası, TMO'nun Buğday Alım Fiyatına Tepki Gösterdi - Son Dakika

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