Edirnekapı Şehitliği\'nde bayram öncesi hüzünlü ziyaret

İstanbul'da şehit aileleri ve vatandaşlar Ramazan Bayramı öncesi, Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti. Şehitlerin kabirlerinin başında dua eden aileleri, duygulu anlar yaşadı.

Şehit aileleri her yıl olduğu gibi bu yıl da bayram öncesi Edirnekapı Şehitliği'ne gelerek yakınlarının kabirlerini ziyaret etti. Şehit yakınları, Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti. Kimisi kabirlerdeki çiçekleri sularken kimisi de mezarları suladı. Ziyaret sırasında duygu dolu anlar da yaşandı.

"Oğlum şehit düştüğü günün akşamı bir tane oğul doğdu"

Şehit Babası Osman Beki, "Her zaman olduğu gibi, bugün yine bayram öncesi şehitlerimizi ziyarete geldik. Rabbim şehadetlerini kabul eylesin. Bu zor bir dönem. Bizim evlatlarımız bayramlarda gelip bizi ziyaret ederdi. Bayram bizim için buruk geçiyor. 10 yıldan beri buraya geliyoruz. Oğlum 2016 yılında Hendek operasyonunda şehit düştü. Şehit düştüğü günü, akşamı bir tane oğul doğdu. Gece 02.30'da da oğlum hayata gözlerini yumdu. Bu hayatı böyle devam ediyoruz ama buruk. İki evladı var; birisi 14 yaşında, birisi 10 yaşında" dedi.

"Allah ailelerine sabır versin"

Emekli asker eşiyle şehitliğe gelen Hayriye Kantar, "Biz her sene geliyoruz buraya. Burada iki tane şehidimiz var. Benim eşim asker. Şırnak'ta iki tane askeri şehit oldu. Onun için biz her zaman buraya ziyarete geliyoruz. Valla çok acı bir duygu. Allah ailelerine sabır versin. Diyecek bir şey yok" şeklinde konuştu.

"Her bayramda, her fırsatta tüm ailemle bunları ziyarete geliyoruz"

Emekli Astsubay Şükrü Kantar, "Ben emekli astsubayım. 93 yılında şehit olan iki askerim var. Bunlar da ailemden birer bireyler. Her bayramda, her fırsatta tüm ailemle bunları ziyarete geliyoruz. Zor bir durum, kendi evlatlarım gibi görüyoruz. Allah böyle acılar milletime bir daha yaşatmasın. Mekanları cennet olsun" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL