Edirneli Karpuz Üreticisi: "10'ar Kiloluk Karpuzlara '50 Lira' Diyorum, Almıyorlar" - Son Dakika
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Edirneli Karpuz Üreticisi: "10'ar Kiloluk Karpuzlara '50 Lira' Diyorum, Almıyorlar"

15.07.2022 11:50

Edirne’de yerli karpuz çıktı. Üretici maliyetlerin yüksek oluşundan şikayet ederken tüketici ise karpuzun satış fiyatını yüksek buluyor. Kilosu 6 TL olan karpuzun tanesi ortalama 50 TL’den satılıyor. Üyüklütatar köyünden Edirne’ye karpuz satmaya gelen üretici Ünal Dugan, “Geçen yıl 10 lira olan karpuz, bu sene ‘20 lira’ diyoruz, pahalı geliyor. 10’ar kiloluk karpuzlara ‘50 lira’ diyorum, almıyorlar” dedi.

Edirne'de yerli karpuz çıktı. Üretici maliyetlerin yüksek oluşundan şikayet ederken tüketici ise karpuzun satış fiyatını yüksek buluyor. Kilosu 6 TL olan karpuzun tanesi ortalama 50 TL'den satılıyor. Üyüklütatar köyünden Edirne'ye karpuz satmaya gelen üretici Ünal Dugan, "Geçen yıl 10 lira olan karpuz, bu sene '20 lira' diyoruz, pahalı geliyor. 10'ar kiloluk karpuzlara '50 lira' diyorum, almıyorlar" dedi.

Maliyetlerinin yükselmesi nedeniyle üreticiler karpuzun tanesini ortalama 50 TL'den satıyor. Tüketici ise fiyatları yüksek buluyor ve almaktan çekiniyor.

"BEN FAZLASINI DEĞİL HAKKIMI İSTERİM"

Edirne'ye karpuz satmaya gelen üretici Ünal Dugan, "Bu yıl 5 dönüm karpuz ektim. 70 ton verim elde ettik. Dün ilk defa hasadımızı yapıp halka satmak için Edirne'ye getirdik. Karpuzları bitirmeye çalışıyoruz ama vatandaşa pahalı geliyor. Geçen yıl 10 lira olan karpuz, bu sene '20 lira' diyoruz, pahalı geliyor. 10'ar kiloluk karpuzlara '50 lira' diyorum, almıyorlar. Parası olan alıyor. '30 lira' dediğim karpuzu 25 liraya veriyorum. İnsanların ayağı alışsın diye elimizden gelen imkanları yapmaya çalışıyorum. Mazot, gübre pahalı. Şu anda bir ton gübre 14 bin lira. Mazot zaten 30 lirayı buldu. Çünkü bunun girdisi pahalı. Karpuzun fidesi 7-8 lira. Tarlaya ekiyorsun; sulaması var, gübresi var, çapası var. Bunları yapmazsan karpuzu alamazsın. Bu, çiftçinin emeği. Ben, fazlasını değil hakkımı isterim" diye konuştu.

"TÜKETİCİYE PAHALI GELİYOR AMA MALİYETLER YÜKSEK"

Karpuz satıcısı Rıfat Fidan, geçen sene 20 liraya sattığı karpuzu bu sene 50 TL'ye satmak zorunda olduğunu belirterek, "Karpuz satıyoruz ama bu sene maliyetler yüksek olduğu için elimizden gelen bir şey yok. 6 liranın altında sattığımızda kurtarmıyor. Tüketiciye pahalı geliyor ama maliyetler yüksek" dedi.

"KİLOSUNU 2 LİRAYA ALDIĞIMIZ ZAMANLAR VARDI"

Vatandaş Cenk Gökçe, karpuz fiyatlarının pahalı olduğunu ifade ederek, "Karpuzun kilosu 6 lira. Bu sezona göre pahalı biraz. Normalde kilosunu 2 liraya aldığımız zamanlar vardı. Şu anda 50 liradan aşağı karpuz alamıyoruz" diye konuştu.

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Kaynak: ANKA

Edirne, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Edirneli Karpuz Üreticisi: '10'ar Kiloluk Karpuzlara '50 Lira' Diyorum, Almıyorlar' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirneli Karpuz Üreticisi: "10'ar Kiloluk Karpuzlara '50 Lira' Diyorum, Almıyorlar" - Son Dakika
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