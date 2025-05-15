Ediz Gürel: Hedefim Dünya Şampiyonluğu - Son Dakika
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Ediz Gürel: Hedefim Dünya Şampiyonluğu

Ediz Gürel: Hedefim Dünya Şampiyonluğu

A Milli Satranç Sporcusu GM Ediz Gürel, başarı hikayesini ve hedeflerini paylaştı.

15.05.2025 11:11
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Bursa Teknik Üniversitesi Konuşmaları'nın 38'nci bölüm konuğu, A Milli Satranç Sporcusu GM Ediz Gürel, zirveye giden yolculuğunu paylaştı. Dünya sıralamasında kendi yaş grubunda 1'nci olma başarısı gösteren GM Ediz Gürel, "Kaybettiğim anlar da oldu ama asla pes etmedim. Hedefim, dünya şampiyonluğu" dedi.

Mimar Sinan Yerleşkesi Turkuaz Salon'da düzenlenen BTÜ Konuşmaları'nın 4'ncü sezon 38'nci bölüm konuğu, A Milli Satranç Sporcusu GM (Grand Master-Büyük Usta) Ediz Gürel oldu. Programa, BTÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Beyhan Bayhan, Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç, Türkiye Satranç Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Alper Efe Ataman, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Bursa Satranç İl Temsilcisi ve BTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şube Müdürü Taner Güler'in moderatörlüğündeki programda Ediz Gürel, 'Hamle Hamle Zirveye Yolculuk' başlığıyla, 7 yaşında başlayan satranç serüvenini paylaştı. Satranca, öğretmeninin ilgisini fark etmesi sonucu başladığını anlatan Ediz Gürel, 6 ay içerisinde Türkiye Satranç Milli Takımı altyapısında yer almayı başardığını söyledi. 2023 Dünya Kupası'nda, 'Hamle Yapan En Genç Satranç Sporcusu' unvanına layık görüldüğünü belirten Ediz Gürel, Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası'ndaki başarılı performansı ile Dünya ilk 100 sıralamasına Türkiye'den 16 yaşında giren ilk sporcu olduğunu dile getirdi.

Başarının sırrı, düzen

Dünya 20 yaş altı sıralamasında 7'nci sırada, kendi yaş grubunda dünyada 1'nci sırada yer alan Ediz Gürel, başarısının; düzenli beslenme, uyku ve çalışma rutinine bağlı olduğunu söyledi. Genellikle taktik çalıştığını ifade eden Ediz Gürel, en sevdiği açılışların İspanyol ve Sicilya, örnek aldığı kişinin ise dünya bir numarası Magnus Carlsen olduğunu belirtti. Adını, dünyanın en iyileri listesine yazdırmak istediğinin altını çizen Ediz Gürel, ilk hedefinin 2700 barajını aşmak son aşamada ise dünya şampiyonluğunu elde etmek olduğunu vurguladı.

"Aksilikler olabilir, pes etmemelisiniz"

Kendisini her zaman bir önceki günkü performansıyla karşılaştırdığını kaydeden Ediz Gürel, karşılaşmalarda zorluklar yaşadığı anlar olduğunu ancak üstesinden geldiğini söyledi. Durgunluk dönemine girmiş sporculara tavsiyede bulunan Gürel, "Kendinizi bu işe gerçekten adadıysanız asla pes etmememiniz gerekiyor. Çünkü karşınıza çıkan aksilikler geçici, hedefinize kitlenerek emin adımlarla ilerlemeniz şart" diye konuştu.

Zaman yönetimi, analitik düşünme, ileri görüşlülük

Satranç derslerinin eğitimin her kademesinde olması gerektiğini ifade eden Ediz Gürel, satrancın kişiye zaman yönetimi, analitik düşünme, stratejik planlama yönetimi, ileri görüşlülük gibi becerileri kazandırdığını söyledi. Yapay zeka teknolojisinin ilerlemesiyle satrançta oyun gücünün düştüğünü de aktaran Gürel, bu sporun gelecekte satranç 960 (Fischer Satrancı) gibi başlangıç dizilimleriyle daha farklı bir hale bürünebileceğini dile getirdi.

"İlham kaynağım, annem"

Unutamadığı maçları ve o anki hislerini paylaşan Gürel, tüm bu anlarda ilham kaynağının annesi ve antrenörünün olduğunu söyledi. Oynadığı bir maçın analizini yapan Gürel, sözlerine dünyada ilk 100'de daha fazla Türk sporcu olmasını temenni ettiğini söyleyerek noktaladı. Ediz Gürel, kendisine gelen soruları da yanıtladı.

Program, BTÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Beyhan Bayhan ve Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç'un A Milli Satranç Sporcusu GM Ediz Gürel'e plaket takdiminin ardından toplu fotoğraf çekimiyle son buldu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ediz Gürel: Hedefim Dünya Şampiyonluğu - Son Dakika

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