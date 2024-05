Edremit 'AGM Yıl Sonu' Gösterisi Yoğun İlgi Gördü

Yerel

Edremit 'AGM Yıl Sonu' gösterisi yoğun ilgi gördü

Atatürk Gençlik Merkezi yıl sonu etkinliği

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit Belediyesi Atatürk Gençlik Merkezi'nde faaliyetlerini sürdüren kurs ve atölyelerin yılsonu etkinliği düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Atatürk Gençlik Merkezi'nde bir dönem boyunca verilen emeklerin, yapılan işlerin paylaşılma paylaşıldığı "AGM Yıl Sonu Etkinliği" Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Belediye Meclis Üyeleri ve kursiyerlerin katılımı ile gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında, el sanatları kursiyerlerinin bir yıl boyunca ortaya koyduğu eserlerin yer aldığı sergi büyük ilgi gördü. Merkezin çeşitli kurslarında eğitim alan öğrencilerin müzik dinletileri, tiyatro gösterileri, halk oyunları ve dans performansları ise beğeniyle karşılandı.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, Atatürk Gençlik Merkezi'nin geniş bir yelpazede hizmet sunduğunu belirterek, "Üniversite hazırlık kurslarından, müzik ve tiyatro atölyelerine kadar birçok alanda faaliyet gösteriyoruz. Amacımız, gençlerimizin yanı sıra her yaştan vatandaşımızın kendilerini geliştirmelerine olanak sağlamak. 170 bin Edremitli yurttaşımızın her biri bizim için çok değerli. Kapılarımız her zaman sizlere açık olacak. İlgi duyduğunuz her alanda kurs ve atölye çalışmalarına katılabilir, kendinizi geliştirebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Ertaş, emek harcayarak el becerileri ile eserler üreten kursiyerleri tebrik ederken, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere de teşekkür etti.