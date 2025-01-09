Edremit Belediye Başkanı Ertaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü\'nde Basın Mensuplarıyla Buluştu

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Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi. Başkan Ertaş, gazetecilerle kahvaltıda buluşarak, günün anlam ve önemine dair bir konuşma yaptı.

Başkan Ertaş, tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak, "Halkımızı doğru bilgilendirme görevini üstlenen siz değerli basın mensuplarının bu özel gününde bir araya gelmekten mutluluk duyuyorum" dedi.

Kahvaltı sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Başkan Ertaş, ilçede devam eden projeler ve belediyenin çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Başkan Ertaş'ın basın mensuplarıyla bir araya gelmesi, gazeteciler tarafından memnuniyetle karşılandı. Etkinliğin sonunda Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş gazeteciler ile hatıra fotoğrafı çektirdi. - BALIKESİR