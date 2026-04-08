Edremit Belediye Başkanı ve Beraberindeki Heyetten Özgür Özel'e Ziyaret

(ANKARA) - Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş ve beraberindeki heyet, Ankara'daki temasları kapsamında TBMM'de CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geldi.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş öncülüğünde gerçekleşen ziyarete; CHP Edremit İlçe Başkanı Emin Yalçıntaş, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, daire müdürleri, mahalle muhtarları ve esnaf odaları başkanları katıldı. Heyete ayrıca CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin ile CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı da eşlik etti.

Anıtkabir'de gerçekleştirilen resmi törenin ardından TBMM'ye geçen heyet, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu haftalık grup toplantısını yerinde takip etti.

Ertaş ve beraberindeki heyet, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i TBMM'deki makamında ziyaret etti. Görüşmede Edremit'te yürütülen çalışmalar, devam eden projeler ve ilçeye ilişkin planlamalar hakkında bilgi verildi.

Ertaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, Edremitliler'in selamlarını iletti. Cumhuriyet değerlerini korumak, demokrasiyi güçlendirmek ve vatandaşların daha eşit ve güvenli bir yaşam sürmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Özel ise Edremit heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Edremit'e selam ve sevgilerini iletti. Yerel yönetimlerin çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirten Özel, Edremit'te yürütülen projeleri önemsediklerini söyledi.

"Edremit'imize dair çalışmalarımız hakkında bilgi paylaşımında bulunduk"

Ziyaretin ardından değerlendirmede bulunan Başkan Ertaş, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu grup toplantısına geniş bir heyetle katıldık. Toplantı sonrasında kendilerini makamında ziyaret ederek Edremit'imize dair çalışmalarımız hakkında bilgi paylaşımında bulunduk. Nazik kabulleri dolayısıyla kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Ankara temasları kapsamında ayrıca CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ve Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı ile de bir araya gelen Edremit heyeti, kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda mahalle muhtarları, bölgelerindeki ihtiyaç, sorun ve talepleri dile getirirken; belediye tarafından yürütülen çalışmalar ve planlanan projeler de paylaşıldı.

Ertaş, "Kentimizin gelişimi için tüm paydaşlarımızla birlikte hareket etmeye devam edeceğiz. Her zaman yanımızda olan, bizleri dinleyen ve çözüm üreten Genel Başkan Yardımcımız Sayın Ensar Aytekin'e ve Milletvekilimiz Sayın Serkan Sarı'ya teşekkür ediyorum" diye konuştu.