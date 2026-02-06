Edremit Belediyesi 8 yeni aracı hizmete sundu

Balıkesir'in Edremit Belediyesi, araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor. 2026 yılının ilk ayında ise 1 otobüs, 3 kamyonet ve 4 binek araçtan oluşan toplam 8 yeni aracı halkın hizmetine sundu.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş belediyenin mali yapısını düzüne soktuktan sonra yatırımlara hız vermeye başladı.

Yeni yılın ilk ayında ise 1 otobüs, 3 kamyonet ve 4 binek araç olmak üzere toplam 8 yeni araç, Edremit halkının hizmetine sunulmak üzere belediye araç parkına eklendi.

Yeni araçlar, belediyenin sahadaki hizmet kapasitesini artırmak, ulaşım ve teknik hizmetlerde daha hızlı ve etkin çözümler üretmek amacıyla araç parkına dahil edildi. Özellikle 1 otobüs, 3 kamyonet ve 4 binek araç, farklı birimlerde aktif olarak kullanılmak üzere planlandı.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, "Belediyemizin mali yapısını disiplinli bir çalışmayla düzene soktuk. Bu sayede tamamen öz kaynaklarımızla yatırım yapabilir hale geldik. Yeni ayında 1 otobüs, 3 kamyonet ve 4 binek araç olmak üzere toplam 8 yeni aracı Edremit halkının hizmetine sunduk. Kentimizin ihtiyaçları doğrultusunda yatırımlarımız kararlılıkla sürecek" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR