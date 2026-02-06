Edremit Belediyesi 8 yeni aracı hizmete sundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Edremit Belediyesi 8 yeni aracı hizmete sundu

Edremit Belediyesi 8 yeni aracı hizmete sundu
06.02.2026 09:07  Güncelleme: 09:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edremit Belediyesi, 2026 yılının ilk ayında 1 otobüs, 3 kamyonet ve 4 binek araçtan oluşan 8 yeni aracı vatandaşların hizmetine sundu. Başkan Mehmet Ertaş, mali yapının düzene sokulmasının ardından yatırımların hızlandığını belirtti.

Balıkesir'in Edremit Belediyesi, araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor. 2026 yılının ilk ayında ise 1 otobüs, 3 kamyonet ve 4 binek araçtan oluşan toplam 8 yeni aracı halkın hizmetine sundu.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş belediyenin mali yapısını düzüne soktuktan sonra yatırımlara hız vermeye başladı.

Yeni yılın ilk ayında ise 1 otobüs, 3 kamyonet ve 4 binek araç olmak üzere toplam 8 yeni araç, Edremit halkının hizmetine sunulmak üzere belediye araç parkına eklendi.

Yeni araçlar, belediyenin sahadaki hizmet kapasitesini artırmak, ulaşım ve teknik hizmetlerde daha hızlı ve etkin çözümler üretmek amacıyla araç parkına dahil edildi. Özellikle 1 otobüs, 3 kamyonet ve 4 binek araç, farklı birimlerde aktif olarak kullanılmak üzere planlandı.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, "Belediyemizin mali yapısını disiplinli bir çalışmayla düzene soktuk. Bu sayede tamamen öz kaynaklarımızla yatırım yapabilir hale geldik. Yeni ayında 1 otobüs, 3 kamyonet ve 4 binek araç olmak üzere toplam 8 yeni aracı Edremit halkının hizmetine sunduk. Kentimizin ihtiyaçları doğrultusunda yatırımlarımız kararlılıkla sürecek" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Edremit Belediyesi, Yerel Haberler, Mehmet Ertaş, Belediye, Ulaşım, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Edremit Belediyesi 8 yeni aracı hizmete sundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Su çekildi, küplerden insan kemikleri fışkırdı Su çekildi, küplerden insan kemikleri fışkırdı
Yusuf Demir yeni takımına imzayı attı Kardeşiyle beraber oynayacak Yusuf Demir yeni takımına imzayı attı! Kardeşiyle beraber oynayacak
Epstein ile göçmen sevgilisi arasında dikkat çeken diyaloglar: Cinsellik detayı bomba Epstein ile göçmen sevgilisi arasında dikkat çeken diyaloglar: Cinsellik detayı bomba
Eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran yüz nakli oldu Son haline yorum yağıyor Eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran yüz nakli oldu! Son haline yorum yağıyor
Tartışma yaratan görüntü Kızını para karşılığı fuhuşa zorladı Tartışma yaratan görüntü! Kızını para karşılığı fuhuşa zorladı
Kante’nin giydiği ayakkabı törene damga vurdu: Herkes aynı yorumu yapıyor Kante'nin giydiği ayakkabı törene damga vurdu: Herkes aynı yorumu yapıyor

10:56
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman’da başladı
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman'da başladı
10:51
Putin’e büyük şok Kritik isim evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu
Putin'e büyük şok! Kritik isim evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu
10:49
6 Şubat depremi spor camiasını da yasa boğdu: Volkan Demirel hüngür hüngür ağlamıştı
6 Şubat depremi spor camiasını da yasa boğdu: Volkan Demirel hüngür hüngür ağlamıştı
10:00
Yıllar sonra ilk kez anlattı: Kadranı peçeteyle kapatmıştım
Yıllar sonra ilk kez anlattı: Kadranı peçeteyle kapatmıştım
08:58
Emeklilerin en çok şikayet ettiği konuya el atılıyor Sil baştan değişecek
Emeklilerin en çok şikayet ettiği konuya el atılıyor! Sil baştan değişecek
07:16
Hillary Clinton’ın “Epstein“ çağrısı Cumhuriyetçilerin uykularını kaçırdı
Hillary Clinton'ın "Epstein" çağrısı Cumhuriyetçilerin uykularını kaçırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 11:04:33. #7.11#
SON DAKİKA: Edremit Belediyesi 8 yeni aracı hizmete sundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.