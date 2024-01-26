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Edremit Belediyesi Avcılar Mahallesi Meydanı Yeniliyor - Son Dakika
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Edremit Belediyesi Avcılar Mahallesi Meydanı Yeniliyor

Edremit Belediyesi, Avcılar Mahallesi'ndeki meydanı vatandaşların talepleri doğrultusunda antik bazalt taşlar ile modern bir görünüme kavuşturuyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, meydan düzenlemesi ve iç sokaklar da dahil olmak üzere 2000 metrekarelik alan antik bazalt taşlar ile kaplanıyor. Yol kenarları, kaldırımlar ve yağmur olukları da yenileniyor. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, mahallelerinin dokusuna uygun olarak sokakları ve mahalle girişini yenilediklerini belirterek, çalışmaların söz verdikleri gibi devam ettiğini ifade etti.

26.01.2024 - 16:43,  Güncelleme: 16:44
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Edremit Belediyesi Avcılar Mahallesi'ndeki meydanı yeniliyor. Vatandaşların talepleri doğrultusunda meydan, antik bazalt taşlar ile modern bir görünüme kavuşuyor.

Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Avcılar Mahallesi girişinden itibaren yapılan, meydan düzenlemesini de kapsayan çalışmalarda sona geliyor. İç sokaklar dahil olmak üzere 2000 metrekare üzerindeki yollar antik bazalt taşlar ile kaplanıyor. Yağmur oluklarının yapımı tamamlanırken, yol kenarları ve kaldırımlar da yenileniyor.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, "Merkez kırsal ayrımı yapmadan vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Bize gelen talepleri değerlendirdik ve uyumlu olması açısından meydan dahil sokaklarımızı ve mahallemizin girişini yeniliyoruz. Mahallemizin dokusuna uygun taşlar ile birlikte sokaklarımız daha güzel olacak. Söz verdiğimiz gibi çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Edremit Belediyesi Avcılar Mahallesi Meydanı Yeniliyor
Kaynak: ANKA
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