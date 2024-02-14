Edremit Belediyesi, Avcılar Mahallesi'nde köy meydanı ve cadde yenileme çalışmaları gerçekleştirdi - Son Dakika
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Yerel

Edremit Belediyesi, Avcılar Mahallesi'nde köy meydanı ve cadde yenileme çalışmaları gerçekleştirdi

Edremit Belediyesi, Avcılar Mahallesi\'nde köy meydanı ve cadde yenileme çalışmaları gerçekleştirdi

Balıkesir'in Edremit Belediyesi, şehir merkezinde olduğu gibi kırsal mahalleleri de ihmal etmeyerek çağdaş ve modern bir görünüm kazandırmak için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, Avcılar Mahallesi'nde köy meydanı ve cadde sokakları yenilendi. Yapılan yenileme çalışmalarıyla, mahalle pırıl pırıl bir görünüme kavuşturuldu ve mahalle sakinlerine daha güvenli ve estetik bir yaşam alanı sunuldu.

14.02.2024 15:52  Güncelleme: 15:57
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Balıkesir'in Edremit Belediyesi, şehir merkezinde olduğu gibi kırsal mahalleleri de ihmal etmeyerek çağdaş ve modern bir görünüm kazandırmak için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, Avcılar Mahallesi'nde köy meydanı ve cadde sokakları yenilendi.

Köy meydanının ve ana arterlerin yoğun olarak kullanıldığı bölgelerde kilit parke taşı kaplamasıyla yapılan yenileme çalışmalarıyla, mahalle pırıl pırıl bir görünüme kavuşturuldu. Bu iyileştirmeler, mahalle sakinlerine daha güvenli ve estetik bir yaşam alanı sunmayı amaçlıyor.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, yapılan çalışmalarla ilgili "Merkezde olduğu gibi kırsal mahallelerimizi de ihmal etmeden, her noktaya eşit şekilde hizmet götürmeye çalışıyoruz. Avcılar Mahallesi'nde gerçekleştirdiğimiz köy meydanı ve cadde yenileme çalışmaları, mahalle sakinlerimizin yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. Bizim için kırsal-merkez ayrımı yok; her bir mahallemize aynı özeni gösteriyoruz" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Edremit Belediyesi, Avcılar Mahallesi'nde köy meydanı ve cadde yenileme çalışmaları gerçekleştirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edremit Belediyesi, Avcılar Mahallesi'nde köy meydanı ve cadde yenileme çalışmaları gerçekleştirdi - Son Dakika
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