Edremit Belediyesi, Çınaraltı Çay Bahçesi'ni yeniden hizmete açıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Edremit Belediyesi, Çınaraltı Çay Bahçesi'ni yeniden hizmete açıyor

Edremit Belediyesi, Çınaraltı Çay Bahçesi\'ni yeniden hizmete açıyor

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan turistik Altınoluk Mahallesi'nde uzun süredir atıl durumda olan Çınaraltı Çay Bahçesi, Edremit Belediyesi tarafından yenilenerek tekrar halkın hizmetine sunulacak. Yenilenen çay bahçesi, modern bir görünüme kavuşurken nostaljik dokusunu da koruyor. Açılış töreni 12 Temmuz Cuma günü yapılacak.

11.07.2024 16:41  Güncelleme: 16:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Edremit Belediyesi ilçenin turistik Altınoluk Mahallesi'nin simgelerinden bir süredir atıl durumda olan Çınaraltı Çay Bahçesi'ni yeniden halkın hizmetine sunuyor.

Altınoluk'un simgelerinden biri olan tarihi Çınaraltı Çay Bahçesi, uzun süren atıl durumunun ardından Edremit Belediyesi tarafından yenilenerek tekrar hizmete sunuluyor.

Çınaraltı Çay Bahçesi, Edremit Belediyesi'nin ilgili birimlerin titiz çalışmalarıyla yeniden hayata geçirildi. Nostaljik dokusunu koruyan yapı, yenileme çalışmaları sonucunda modern bir görünüme kavuştu.

Yenilenen yüzüyle ve eski tadını koruyarak, mahalle sakinlerinin ve ziyaretçilerin keyifli anlar yaşayacağı bir mekan haline getirilen Çınaraltı Çay Bahçesi, Edremit Belediyesi işletmesi olarak 12 Temmuz Cuma günü saat 19.30'da düzenlenecek olan açılış töreni ile birlikte kapılarını yeniden halka açacak.

Edremit Başkan Yardımcısı Cavit Cebeci, ilgili daire müdürleri ile birlikte tarihi Çınaraltı Çay Bahçesi'nde nostaljik yapısını bozmadan gerçekleştirilen yenileme çalışmalarını inceleyip son kontrollerini yaptı.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, açılış törenine tüm vatandaşları davet etti. Belediyelerin asli görevlerinin yanında kentin önemli simgelerine sahip çıkmak gibi görevleri de olduğunu kaydetti, "Altınoluk'un simgelerinden Çınaraltı Çay Bahçesi'ni belediyemiz işletmesinde yeniden faaliyete geçiriyoruz. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Edremit Belediyesi, Altınoluk, Balıkesir, Edremit, Çay, Turizm, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Edremit Belediyesi, Çınaraltı Çay Bahçesi'ni yeniden hizmete açıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:30 Kılıçdaroğlu’ndan Tanju Özcan’a zehir zemberek sözler: Ölürsem cenazeme gelme Kılıçdaroğlu'ndan Tanju Özcan'a zehir zemberek sözler: Ölürsem cenazeme gelme
17:07 Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın video mesajının yarıda kesilmesine tepki Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video mesajının yarıda kesilmesine tepki
16:20 ABD enflasyonu sonrası altın tarihi zirveyi gördü ABD enflasyonu sonrası altın tarihi zirveyi gördü
14:40 Merkez Bankası rezervleri rekor seviyede İşte kasadaki para Merkez Bankası rezervleri rekor seviyede! İşte kasadaki para
13:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak
15:52 Servet Yardımcı, TFF Başkan adaylığından çekildi Servet Yardımcı, TFF Başkan adaylığından çekildi
15:19 Balkonda uyuyan genç kız, duyduğu ses üzerine fenalaşarak hayatını kaybetti Balkonda uyuyan genç kız, duyduğu ses üzerine fenalaşarak hayatını kaybetti
15:12 Antalya’da yanlış anlaşılma kavgası Parktaki adamı döve döve katletti Antalya'da yanlış anlaşılma kavgası! Parktaki adamı döve döve katletti
15:01 Şarkıcı Adele, penaltı atışı öncesi heyecanlı kalabalığa “Susun“ diye bağırdı Şarkıcı Adele, penaltı atışı öncesi heyecanlı kalabalığa "Susun!" diye bağırdı
14:52 Fenomen operasyonunda yeni gelişme Neslim Güngen’in para kasası Gökhan Göz çıktı Fenomen operasyonunda yeni gelişme! Neslim Güngen'in para kasası Gökhan Göz çıktı
14:39 Dünyanın en uzun ömürlü köyü Türkiye’de 157 yıllık yaşamın sırrını paylaştılar Dünyanın en uzun ömürlü köyü Türkiye'de! 157 yıllık yaşamın sırrını paylaştılar
14:30 Trendyol Süper Lig’de derbi haftaları belli oldu Trendyol Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu
14:26 Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstürü çekildi İşte ilk hafta maçları Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstürü çekildi! İşte ilk hafta maçları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2024 18:08:43. #1.13#
SON DAKİKA: Edremit Belediyesi, Çınaraltı Çay Bahçesi'ni yeniden hizmete açıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement