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Edremit Belediyesi, Hanlar bölgesindeki sokak hayvanlarına mama dağıttı - Son Dakika
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Edremit Belediyesi, Hanlar bölgesindeki sokak hayvanlarına mama dağıttı

Edremit Belediyesi, Hanlar bölgesinde etkili olan kar yağışında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına mama dağıttı. Hasta olan hayvanlar ise veteriner hekimler tarafından tedavi altına alındı. Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Veterinerlik Birimi ekipleri kış günlerinde sokaktaki hayvanları ihmal etmiyor. Hasta ve yaralı hayvanlar da veteriner hekimler tarafından tedavi ediliyor. Edremit Belediyesi sokaktaki canların soğuk ve karlı havadan etkilenmemesi için ilçe genelinde sahada çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, bu kapsamda Edremit ve Çanakkale'nin Yenice ilçesi arasındaki Hanlar bölgesinde de yoğun kar yağışında aç kalan sokak hayvanlarına mama dağıtımı yaptı.

Edremit Belediyesi, Hanlar bölgesindeki sokak hayvanlarına mama dağıttı
12.01.2024 - 12:45,
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Edremit Belediyesi, Hanlar bölgesinde etkili olan kar yağışında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına mama dağıttı. Hasta olan hayvanlar ise veteriner hekimler tarafından tedavi altına alındı.

Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Veterinerlik Birimi ekipleri kış günlerinde sokaktaki hayvanları ihmal etmiyor.

Hasta ve yaralı hayvanlar da veteriner hekimler tarafından tedavi ediliyor. Edremit Belediyesi sokaktaki canların soğuk ve karlı havadan etkilenmemesi için ilçe genelinde sahada çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda Edremit ve Çanakkale'nin Yenice ilçesi arasındaki Hanlar bölgesinde de yoğun kar yağışında aç kalan sokak hayvanlarına mama dağıtımı yaptı.

Kaynak: ANKA
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