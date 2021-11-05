Üye Girişi
Edremit Belediyesi merkez-kırsal ayrımı yapmadan çalışıyor - Son Dakika

Edremit Belediyesi merkez-kırsal ayrımı yapmadan çalışıyor

05.11.2021 11:04
Edremit Belediyesi merkez-kırsal ayrımı yapmadan çalışıyor

Edremit Belediyesi bağlı ekiplerin kentin dört bir yanında ki çalışması devam ediyor.

Edremit Belediyesi bağlı ekiplerin kentin dört bir yanında ki çalışması devam ediyor. İlçe merkezinde ki çalışmaların yanı sıra kırsal mahallelerde ki sorunlarda ortadan kaldırılıyor.

Edremit Belediyesi'ne bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezinde ki doğalgazdan bozulan yolların yenilenmesini yaparken kırsal mahallelerde ki çalışmalarını da aksatmadan sürdürüyor. Özellikle kış mevsiminde oluşabilecek olumsuzluklara karşı yağmur suyu drenaj hatları, kanal, menfez yapımları gerçekleştiriliyor. Kırsal Yolören Mahallesi'nde su taşkınlarını önlemek için köy içinde yeni yağmur suyu menfezi yapıldı. Ayrıca mahalle içerisinde ki yollarda yeniden düzenleniyor.

Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürü Abdullah Kesici, Başkan Selman Hasan Arslan'ın talimatı doğrultusunda merkez ve kırsal ayrımı yapmadan Edremit'in dört bir yanında ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. - BALIKESİR

Edremit Belediyesi merkez-kırsal ayrımı yapmadan çalışıyor
Edremit Belediyesi merkez-kırsal ayrımı yapmadan çalışıyor
Edremit Belediyesi merkez-kırsal ayrımı yapmadan çalışıyor
Edremit Belediyesi merkez-kırsal ayrımı yapmadan çalışıyor

Fen İşleri Müdürlüğü, Edremit Belediyesi, Hisarcık, Edremit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Edremit Belediyesi merkez-kırsal ayrımı yapmadan çalışıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Mezarlara neden su dökülür? Nihat Hatipoğlu'ndan herkesin merak ettiği soruya yanıt 11:58 Mezarlara neden su dökülür? Nihat Hatipoğlu'ndan herkesin merak ettiği soruya yanıt Trabzon'da Roma dönemine ait mezar bulundu 11:45 Trabzon'da Roma dönemine ait mezar bulundu Son Dakika! Rekabet Kurumu: Zincir marketlere kesilen 2,7 milyar liralık rekor ceza kartelleşme suçundan verildi 11:39 Son Dakika! Rekabet Kurumu: Zincir marketlere kesilen 2,7 milyar liralık rekor ceza kartelleşme suçundan verildi
Beton blok yüklü kamyonun, otomobilin üstüne devrildiği korkunç kazanın görüntüleri çıktı 11:25 Beton blok yüklü kamyonun, otomobilin üstüne devrildiği korkunç kazanın görüntüleri çıktı Erol Bulut'a verilen tazminatı duyanlar şaşırıp kalıyor 11:09 Erol Bulut'a verilen tazminatı duyanlar şaşırıp kalıyor Son Dakika! Bilgin: İşçilerimizi koruyan asgari ücret meselesini Türkiye gündeminden çıkaracak bir düzenleme yapacağız 10:54 Son Dakika! Bilgin: İşçilerimizi koruyan asgari ücret meselesini Türkiye gündeminden çıkaracak bir düzenleme yapacağız
Başak Demirtaş'ın paylaşımına şehit kızından yorum: Yetimin ahı yeri göğü inletirken senin umudun yitip gider 10:30 Başak Demirtaş'ın paylaşımına şehit kızından yorum: Yetimin ahı yeri göğü inletirken senin umudun yitip gider Selçuk Bayraktar, başarılarının sırrını açıkladı: Bizi bu noktaya getiren güvenlik güçlerimizle omuz omuza verdiğimiz mücadele oldu 10:03 Selçuk Bayraktar, başarılarının sırrını açıkladı: Bizi bu noktaya getiren güvenlik güçlerimizle omuz omuza verdiğimiz mücadele oldu

Son Dakika Haberleri
12:02 Çarpıntı şikayetiyle gittiği hastanede, kalbinde tümör olduğu ortaya çıktı
11:53 Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri
11:41 Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz'dan sarmaş dolaş dans
11:39 Son Dakika! Rekabet Kurumu: Zincir marketlere kesilen 2,7 milyar liralık rekor ceza kartelleşme suçundan verildi
11:25 Son dakika! Güne yükselişle başlayan dolar 9,72'den işlem görüyor
11:24 Beton blok yüklü kamyonun, otomobilin üstüne devrildiği korkunç kazanın görüntüleri çıktı
11:22 Son dakika! Altının gram fiyatı 562 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:22 Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın istifa ettiği iddialarını İletişim Başkanı Fahrettin Altun yalanladı
11:09 Erol Bulut'a verilen tazminatı duyanlar şaşırıp kalıyor
10:56 Tolga Karel, 4. kez baba olacağını açıkladı
Çarpıntı şikayetiyle gittiği hastanede, kalbinde tümör olduğu ortaya çıktı Çarpıntı şikayetiyle gittiği hastanede, kalbinde tümör olduğu ortaya çıktı         
12:02
Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri         
11:53
Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz'dan sarmaş dolaş dans Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz'dan sarmaş dolaş dans         
11:42
Güney Afrikalı araştırmacılar 250.000 yıl önce ölen bir çocuğun kafatasını buldu Güney Afrikalı araştırmacılar 250.000 yıl önce ölen bir çocuğun kafatasını buldu         
11:34
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın istifa ettiği iddialarını İletişim Başkanı Fahrettin Altun yalanladı Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın istifa ettiği iddialarını İletişim Başkanı Fahrettin Altun yalanladı         
11:22
Son Dakika: Burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı Son Dakika: Burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı         
10:56
Yolda gördüğü arkadaşına Yolda gördüğü arkadaşına "Gel sana sarılayım" deyip bıçağı sapladı         
10:34
Kaçak avlanan avcıya 122 bin 224 lira ceza Kaçak avlanan avcıya 122 bin 224 lira ceza         
10:09
Otogarda kağıt toplayıcısı, çöpte el bombası buldu Otogarda kağıt toplayıcısı, çöpte el bombası buldu         
09:49
Teröre finansman sağlayan 1 dernek, 10 şahıs ve 2 şirketin mal varlığı donduruldu Teröre finansman sağlayan 1 dernek, 10 şahıs ve 2 şirketin mal varlığı donduruldu         
09:31
5 milyon EYT'li için yeni yol! Almanya ve Finlandiya modelleri mercek altına alındı 5 milyon EYT'li için yeni yol! Almanya ve Finlandiya modelleri mercek altına alındı         
09:28
Seyir halindeki araçtan yola attılar, şikayetçi olmaması için ise para teklif ettiler Seyir halindeki araçtan yola attılar, şikayetçi olmaması için ise para teklif ettiler         
09:04
Meksika'da kanlı infaz! 15 kişi uzun namlulu silahlarla oteli bastı, ortalık savaş alanına döndü Meksika'da kanlı infaz! 15 kişi uzun namlulu silahlarla oteli bastı, ortalık savaş alanına döndü         
08:43
Prof. Dr. Cemalettin Latiç: Türkiye acilen buraya gelmeli, 3. Dünya Savaşı çıkabilir Prof. Dr. Cemalettin Latiç: Türkiye acilen buraya gelmeli, 3. Dünya Savaşı çıkabilir         
08:34
Çok sıkıldığı için 5 defa eski nişanlısına kaçtı! Canlı yayında özür dileyen kadını kocası affetti Çok sıkıldığı için 5 defa eski nişanlısına kaçtı! Canlı yayında özür dileyen kadını kocası affetti         
21:18
2 çocuğunu kurtaran hamile kadın dolmuşun altında ezilerek hayatını kaybetti 2 çocuğunu kurtaran hamile kadın dolmuşun altında ezilerek hayatını kaybetti         
17:00
2. Dünya Savaşı'nı bilen kahinin 3. Dünya Savaşı'nı işaret ettiği yer Türkiye'nin yanı başı 2. Dünya Savaşı'nı bilen kahinin 3. Dünya Savaşı'nı işaret ettiği yer Türkiye'nin yanı başı         
15:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2021 12:09:53. #1.12#
SON DAKİKA: Edremit Belediyesi merkez-kırsal ayrımı yapmadan çalışıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement