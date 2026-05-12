Edremit Belediyesi engellilerin yanında

Edremit Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik destek çalışmalarını sürdürüyor. Engelliler Haftası dolayısıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara 4 adet tekerlekli sandalye hediye edildi.

Edremit Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen destek çalışması kapsamında, belediye, Kent Konseyi ve hayırseverlerin katkılarıyla temin edilen tekerlekli sandalyeler ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıldı.

Altınkum Mahallesi'nde Edremit Kent Konseyi Engelli Meclisi Üyesi Gülesi Zor Altınkum Mahallesi Muhtarı Gaye Üzeren, Edremit Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürü Utku Yılmaz ile Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Güngör Güneş tarafından tekerlekli sandalyeler sahiplerine teslim edildi. - BALIKESİR