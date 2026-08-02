Edremit Belediyesi’nden “usulsüz işlem” iddialarına suç duyurusu - Son Dakika
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Edremit Belediyesi’nden “usulsüz işlem” iddialarına suç duyurusu

Edremit Belediyesi’nden “usulsüz işlem” iddialarına suç duyurusu
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Edremit Belediyesi, üçüncü kişiler aracılığıyla usulsüz işlem yapıldığı, işletmelere hukuka aykırı şekilde müdahalede bulunulduğu ve belediye yönetiminin kişisel menfaat doğrultusunda hareket ettiği iddialarına ilişkin "Gerçeğe aykırı isnatlarda bulunan kişiler ile bu iddiaları doğruluğunu araştırmaksızın servis eden yayın organları hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde suç duyurularında bulunulmuştur" açıklamasını yaptı.

(BALIKESİR) - Edremit Belediyesi, üçüncü kişiler aracılığıyla usulsüz işlem yapıldığı, işletmelere hukuka aykırı şekilde müdahalede bulunulduğu ve belediye yönetiminin kişisel menfaat doğrultusunda hareket ettiği iddialarına ilişkin "Gerçeğe aykırı isnatlarda bulunan kişiler ile bu iddiaları doğruluğunu araştırmaksızın servis eden yayın organları hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde suç duyurularında bulunulmuştur" açıklamasını yaptı.

Edremit Belediyesi, Belediye Başkanı Mehmet Ertaş ve belediye yönetiminin usulsüz işlem yaptığı ve işletmelerden menfaat talep ettiği yönündeki iddialarıa ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Son günlerde ulusal ve yerel basında, Edremit Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Ertaş ve belediye yönetimimizi hedef alan, gerçeği yansıtmayan, dayanaktan yoksun ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik haber ve paylaşımlar nedeniyle kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi zorunluluğu doğmuştur.

Söz konusu şahıs (Bülent E.) tarafından ileri sürülen; üçüncü kişiler aracılığıyla usulsüz işlem yapıldığı, işletmelere hukuka aykırı şekilde müdahalede bulunulduğu ve belediye yönetiminin kişisel menfaat doğrultusunda hareket ettiği yönündeki iddiaların hiçbir somut dayanağı bulunmamaktadır. Bu iddialar tamamen gerçek dışıdır.

Edremit Belediyesi, kamuya ait alanların ruhsatsız, mevzuata aykırı veya işgal niteliğinde kullanılmasına hiçbir şekilde müsamaha göstermemektedir. Söz konusu alanda yürütülen faaliyetlerin ilgili mevzuata aykırı, ruhsatsız ve kamu zararına yol açabilecek şekilde sürdürüldüğünün tespit edilmesi üzerine, belediyemize kanunlarla yüklenen görev ve sorumluluklar kapsamında gerekli idari işlemler tesis edilmiştir.

Belediye Başkanımızın veya görevlendirdiği herhangi bir kamu görevlisinin herhangi bir kişi ya da işletmeden menfaat talebinde bulunduğu yönündeki iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Haberlerde Belediye Başkanımızın ismi, siyasi kimliği ve fotoğrafları kullanılarak oluşturulmaya çalışılan algı; tamamen yürütülen hukuki ve idari işlemleri siyasi zemine çekme ve belediye yönetimimizi kamuoyu nezdinde itibarsızlaştırma çabasından ibarettir.

Hukuka, şeffaflığa ve kamu yararına bağlılık ilkesiyle görev yapan belediyemiz; hukuka aykırı taleplere boyun eğmediği için hedef gösterilmektedir. Göreve geldiğimiz günden bu yana tek önceliğimiz Edremit halkının menfaatini korumak olmuştur. Hiçbir kişi ya da grubun baskısına teslim olmadan, geçmişten bugüne süregelen usulsüzlüklerin ve mevzuata aykırı uygulamaların üzerine aynı kararlılıkla gitmeye; Edremit'in hukukunu, kamu kaynaklarını ve geleceğini korumaya devam edeceğiz.

Belediye Başkanımıza ve belediye yönetimimize yönelik gerçeğe aykırı isnatlarda bulunan kişiler ile bu iddiaları doğruluğunu araştırmaksızın, basın meslek ilkeleri ve tarafsızlık yükümlülüğünü göz ardı ederek kamuoyuna servis eden yayın organları hakkında gerekli hukuki ve cezai süreçler başlatılmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde suç duyurularında bulunulmuş olup, tüm yasal haklarımız sonuna kadar kullanılacaktır.

Kamuoyunu yanıltmaya yönelik gerçek dışı haber ve paylaşımların devam etmesi halinde, sorumlular hakkında her türlü hukuki ve cezai başvurunun kararlılıkla sürdürüleceğini Basına ve kamuoyuna saygıyla sunulur."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Edremit Belediyesi, Yerel Haberler, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Edremit Belediyesi’nden “usulsüz işlem” iddialarına suç duyurusu - Son Dakika

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