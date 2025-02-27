Edremit Belediyesi, Yerel Yönetim Ödülü'ne Layık Görüldü - Son Dakika
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Edremit Belediyesi, Yerel Yönetim Ödülü'ne Layık Görüldü

Edremit Belediyesi, Yerel Yönetim Ödülü\'ne Layık Görüldü

Edremit Belediyesi, Avrupa Konseyi tarafından düzenlenen ödül töreninde 'Yerel Yönetim Ödülü'ne layık görüldü. Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, ödülü Strasbourg'da aldı ve bu başarının Edremit halkının ortak başarısı olduğunu vurguladı.

27.02.2025 14:57  Güncelleme: 15:00
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Edremit Belediyesi, Avrupa Konseyi tarafından verilen "Yerel Yönetim Ödülü"ne layık görüldü. Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, ödülü Fransa'nın Strasbourg kentinde düzenlenen törende Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Genel Sekreteri Mathieu Mori'nin elinden aldı.

Avrupa Yerel Demokrasi Haftası kapsamında gerçekleştirdiği etkinlikler ve katılımcı belediyecilik anlayışıyla ödüle hak kazanan Edremit Belediyesi, Avrupa ve Türkiye genelinde demokratik katılımı teşvik eden 20 belediye arasında yer aldı.

Strasbourg'daki ödül törenine katılan Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, ödülün Edremit halkının ortak başarısı olduğunu belirterek, "Daha adaletli, şeffaf, katılımcı ve demokratik bir yönetim anlayışıyla Edremit'imizi 'Avrupa Şehri' haline getirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Koordinasyon toplantısında birçok ülkeden yerel yöneticilerle bir araya gelen Başkan Ertaş, Edremit'in kimliği, demokratik katılım süreçleri ve gelecekteki uluslararası iş birlikleri hakkında görüşmeler gerçekleştirdi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Edremit Belediyesi, Yerel Yönetim Ödülü'ne Layık Görüldü - Son Dakika

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