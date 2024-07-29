Edremit Belediyesi Yolları Yeniliyor

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Balıkesir'in Edremit Belediyesi, ilçe genelinde bozuk cadde ve sokakların yenilenmesi ve yeni yolların yapılması amacıyla geniş kapsamlı bir asfaltlama çalışması başlattı. Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş'ın göreve gelmesinin ardından altyapıya yönelik yatırımlar kapsamında sathi asfalt kaplama çalışmalarına hız verildi.

Bu kapsamda ilk etapta toplam 120 bin metrekare sathi asfalt kaplaması yapılacak. Çalışmalar ilk olarak Batı Sanayi Sitesi bölgesinde başladı.

Belediyenin başlattığı bu asfaltlama hamlesi, ilçenin tüm bölgelerindeki yolları iyileştirmeyi ve yeni yollar yapmayı hedefliyor. Özellikle uzun süredir bozuk olan cadde ve sokakların yenilenmesiyle, vatandaşların günlük hayatının kolaylaştırılması amaçlanıyor. Asfaltlama çalışmaları kapsamında mevcut yolların bakım ve onarımı yapılacak, ayrıca yeni yolların da inşası gerçekleştirilecek.

Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Batı Sanayi Sitesi'nde sürdürülen asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Ertaş, ilgili müdür ve saha ekiplerinden çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı. İncelemeler sonrası değerlendirmede, "Batı Sanayi Sitesi mevkiinde sürdürdüğümüz asfalt çalışmalarını inceleyip ilgili müdürüm ve sahadaki ekibimden bilgi aldım. Amacımız, ilçemizdeki yolların kalitesini artırarak vatandaşlarımıza daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanı sunmak," dedi.

Başkan Ertaş, asfaltlama çalışmalarının sadece Batı Sanayi Sitesi ile sınırlı kalmayacağını, ilçe genelindeki tüm bozuk yolların yenileneceğini belirtti. "Bu çalışmalar, ilçemizin altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunmak amacıyla planladığımız projeleri hayata geçiriyoruz. Edremit'i daha modern ve yaşanabilir bir kent haline getirmek çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR