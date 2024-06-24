Edremit Belediyesi Yolların Bakım ve Onarımlarını Sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Edremit Belediyesi Yolların Bakım ve Onarımlarını Sürdürüyor

Edremit Belediyesi Yolların Bakım ve Onarımlarını Sürdürüyor

Balıkesir'in Edremit Belediyesi, doğalgaz başta olmak üzere çeşitli altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yolların bakım ve onarımlarını hız kesmeden sürdürüyor. Kadıköy Mahallesi'nde yapılan doğalgaz altyapı çalışmaları sonrası bozulan yolların tamiratı gerçekleştiriliyor.

24.06.2024 16:51  Güncelleme: 16:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Edremit Belediyesi, doğalgaz başta olmak üzere çeşitli altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yolların bakım ve onarımlarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu kapsamda Kadıköy Mahallesi 20142. Sokak'ta yapılan doğalgaz altyapı çalışmaları sonrası bozulan yolların tamiratı gerçekleştiriliyor.

Edremit Belediyesi ekipleri, vatandaşların güvenli ve rahat bir ulaşım sağlayabilmesi adına çalışmalarını titizlikle yürütüyor. Doğalgaz altyapısının tamamlanmasının ardından bozulan yolların hızla tamir edilerek trafiğe açılması için yoğun bir çaba sarf ediliyor.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, "Belediye olarak altyapı çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Kadıköy Mahallesi'nde yürütülen altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından yolların tamiratını hızlı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Amacımız, vatandaşlarımızın günlük yaşamlarını kolaylaştırmak ve güvenli bir ulaşım sağlamaktır" dedi.

Başkan Ertaş, çalışmaların şehir genelinde devam edeceğini belirterek, "Altyapı çalışmalarımızı tamamladıktan sonra yollarımızı en kısa sürede eski haline getirmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan bu süreçte gösterdikleri anlayış ve sabır için teşekkür ederiz" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Edremit Belediyesi, Balıkesir, Kadıköy, Edremit, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Edremit Belediyesi Yolların Bakım ve Onarımlarını Sürdürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:30 Bakanlık duyurdu Bedelli askerlik ücretlerine zam geliyor Bakanlık duyurdu! Bedelli askerlik ücretlerine zam geliyor
17:21 Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu kameralar karşısında halefini açıkladı Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu kameralar karşısında halefini açıkladı
17:03 Bakan Şimşek’le görüşen CHP’li Karatepe: Asgari ücretin artırılacağı yönünde izlenim göremedim Bakan Şimşek'le görüşen CHP'li Karatepe: Asgari ücretin artırılacağı yönünde izlenim göremedim
16:48 Oğlu, PKK’lılarla birlikte insan kaçakçılığından tutuklandı MHP’li Adıgüzel istifa etti Oğlu, PKK'lılarla birlikte insan kaçakçılığından tutuklandı! MHP'li Adıgüzel istifa etti
15:20 Ordu’da muhtar, eşiyle ilişki yaşadığını iddia ettiği azasını öldürdü Ordu'da muhtar, eşiyle ilişki yaşadığını iddia ettiği azasını öldürdü
17:39 Yürekler ağza gelmişti Baygınlık geçiren Barnabas Varga’nın sağlık durumu hakkında açıklama var Yürekler ağza gelmişti! Baygınlık geçiren Barnabas Varga'nın sağlık durumu hakkında açıklama var
17:31 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten CHP-Şimşek görüşmesine ilişkin açıklama AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP-Şimşek görüşmesine ilişkin açıklama
17:04 “Kuduz köpekler Ankara’ya taşındı“ iddiası sonrası tutuklanan Buket Özgünlü hakkında karar çıktı "Kuduz köpekler Ankara'ya taşındı" iddiası sonrası tutuklanan Buket Özgünlü hakkında karar çıktı
16:00 TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’den Arda Güler-Montella arasındaki olaylara ilişkin ilk sözler TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Arda Güler-Montella arasındaki olaylara ilişkin ilk sözler
15:51 3. Charles’ın kız kardeşi Prenses Anne, hastaneye kaldırıldı 3. Charles'ın kız kardeşi Prenses Anne, hastaneye kaldırıldı
15:48 Yılmaz Güney’in hayatı film oluyor İsmail Hacıoğlu başrolü oynayacak Yılmaz Güney'in hayatı film oluyor! İsmail Hacıoğlu başrolü oynayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2024 18:37:14. #1.13#
SON DAKİKA: Edremit Belediyesi Yolların Bakım ve Onarımlarını Sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement