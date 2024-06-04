Edremit Halk Eğitimi Merkezi'nden sergi açılışı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Edremit Halk Eğitimi Merkezi'nden sergi açılışı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan Halk Eğitimi Merkezi, Hayat Boyu Öğrenme Etkinlikleri Haftası kapsamında sergi açılışı gerçekleştirdi. Edremit Kaymakamı, Belediye Başkan Yardımcısı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü, kursiyerlerin etkinliklerini izledi ve hazırladıkları ürünleri inceledi.

04.06.2024 14:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Edremit Halk Eğitimi Merkezi, Hayat Boyu Öğrenme Etkinlikleri Haftası dahilinde Edremit Faruk Serpil Parkında 2 gün sürecek olan sergi yapılan tören ile açıldı.

Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Cavit Cebeci ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer kursiyerlerin etkinliklerini izlediler ve hazırladıkları ürünleri incelediler. Hazırlanan yıl sonu sergisi vatandaşlardan da ilgi gördü. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Halk Eğitimi Merkezi, Balıkesir, Edremit, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Edremit Halk Eğitimi Merkezi'nden sergi açılışı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:45 İliç’te toprak altında kalan 9 işçiden 1’inin daha cansız bedenine ulaşıldı İliç'te toprak altında kalan 9 işçiden 1'inin daha cansız bedenine ulaşıldı
14:36 TRT genel müdürünün maaş düzenlemesi iptal edildi TRT genel müdürünün maaş düzenlemesi iptal edildi
14:30 Özel, AYM kararları üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi: Yaptığın her şeyi iptal ettiler, 270 sayfa iptal var Özel, AYM kararları üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Yaptığın her şeyi iptal ettiler, 270 sayfa iptal var
14:08 2 pilotumuzun şehit olduğu eğitim uçağının düşme anı kamerada 2 pilotumuzun şehit olduğu eğitim uçağının düşme anı kamerada
13:47 Anayasa Mahkemesi’nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı’nın rektör ataması anayasaya aykırı Anayasa Mahkemesi'nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı'nın rektör ataması anayasaya aykırı
14:39 Akşener saçlarını neden sarıya boyadı İşte kulislerde kulaktan kulağa yayılan iddia Akşener saçlarını neden sarıya boyadı? İşte kulislerde kulaktan kulağa yayılan iddia
14:38 Mourinho’ya rakip olacak Fatih Terim Süper Lig devinin başına geçiyor Mourinho'ya rakip olacak! Fatih Terim Süper Lig devinin başına geçiyor
14:15 Kız meselesi can aldı Bıçakladığı arkadaşlarından birini öldürdü, diğerini yaraladı Kız meselesi can aldı! Bıçakladığı arkadaşlarından birini öldürdü, diğerini yaraladı
14:13 Başak Daşman ve Onur Altun sessiz sedasız evlendi Başak Daşman ve Onur Altun sessiz sedasız evlendi
13:47 Tekirdağ ve Silivri’de 300 Milyon Metreküp Doğal Gaz Rezervi Bulundu Tekirdağ ve Silivri'de 300 Milyon Metreküp Doğal Gaz Rezervi Bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2024 15:21:22. #1.12#
SON DAKİKA: Edremit Halk Eğitimi Merkezi'nden sergi açılışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement