Edremit Halk Eğitimi Merkezi'nden sergi açılışı

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Balıkesir'in Edremit Halk Eğitimi Merkezi, Hayat Boyu Öğrenme Etkinlikleri Haftası dahilinde Edremit Faruk Serpil Parkında 2 gün sürecek olan sergi yapılan tören ile açıldı.

Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Cavit Cebeci ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer kursiyerlerin etkinliklerini izlediler ve hazırladıkları ürünleri incelediler. Hazırlanan yıl sonu sergisi vatandaşlardan da ilgi gördü. - BALIKESİR