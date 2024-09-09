Edremit'in düşman işgalinden kurtuluşu törenlerle kutlandı - Son Dakika
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Edremit'in düşman işgalinden kurtuluşu törenlerle kutlandı

Edremit\'in düşman işgalinden kurtuluşu törenlerle kutlandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü düzenlenen törenler ile kutlandı. Törende çelenk sunma, saygı duruşu, İstiklal Marşı okunması ve konuşmalar gerçekleştirildi. Geçit töreni ise büyük ilgi gördü.

09.09.2024 11:51  Güncelleme: 11:53
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Kuva-yi Milliye hareketinin başladığı yerlerden biri olan Balıkesir'in Edremit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü düzenlenen törenler ile kutlandı.

Kutlama programı, sabah saat 10: 00'da Cumhuriyet Meydanında Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı adına Atatürk anıtına çelenklerin sunulmasıyla başladı.

Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, MHP Balıkesir Milletvekili Ekrem Gökay Yüksel, 19. Motorlu Piyade Tugayı Komutan V. Kurmay Albay İsmail İbiş, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, protokol mensupları, muharip gaziler, sivil toplum kuruluşları, dernek ve oda başkanları, muhtarlar ile çok sayıda vatandaş vatandaşın katıldığı kutlama programında saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş tarafından gerçekleştirdi.

Edremit'i düşman işgalinden kurtaran kahramanları anan Ertaş "Hemşerilerim bugün bu meydanda toplandıysak bu memleket bizim diye şiirler okuyorsak sebebi onlardır. İnanıyorum ki bizi izliyorlar. Bu topraklarda Edremitli Akça Efe'nin ruhu var. Dalkıran Mehmet Efe'nin hatırası var. Edremitli Yenilmez Efe'nin gözleri var. O hatıraların huzurunda şanlı bir mazinin önünden sesleniyorum. Mücadeleyi hafızamızda diri tutmaya söz veriyoruz. Edremit sadece bir coğrafya parçası değil, kahramanlığın mirası. Bu mirası yüceltmeye ant içiyoruz. Edremit'i daha ileriye taşımaya söz veriyoruz. Bunun için o günlerdeki gibi bir ve beraber olalım. Zorluk ne olursa olsun pes etmeyelim. Çünkü biz kuvayi milliyeyiz."dedi.

Halk oyunları ekibi tarafından halk oyunları gösterilerinin sergilendiği törende protokol tribününe gelen Edremit Efeleri tarafından protokol üyelerine Türk Bayrağı ve şehrin sembolik anahtarı teslim edildi. Ardından resmigeçit töreni geçişleri başladı.

Menderes Bulvarı'nda gerçekleştirilen geçit töreninde; askerler, öğrenciler, sivil toplum kuruluşları, dernekler, meslek odaları ve lçedeki işletmelerin gerçekleştirdiği geçiş töreni ilgiyle izlendi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Edremit'in düşman işgalinden kurtuluşu törenlerle kutlandı - Son Dakika

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