Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş Kurban Bayramı'nda bayramlaşma programı düzenledi

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Balıkesir'in Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Kurban Bayramı münasebetiyle, Eski Edremit Hükümet Konağı Bahçesinde düzenlenen bayramlaşma programında kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar ile bir araya geldi.

Kurban Bayramı münasebetiyle gerçekleştirilen bayramlaşma programı kapsamında Kaymakam Odabaş ve ilçe protokolü Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Edremit Devlet Hastanesini ziyaret ederek, görev yapan personelle bayramlaştı.

Kaymakam Odabaş, hastane ziyaretinde tedavi gören hastalara acil şifalar dileyerek Kurban Bayramlarını kutladı.

Bayramlaşma programına; Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, 19. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ergün Fidan, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - BALIKESİR