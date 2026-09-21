Edremit Kaymakamı Engin, Çıkrıkçı Sokak Hayvanları Merkezi'nde inceleme yaptı - Son Dakika
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Edremit Kaymakamı Engin, Çıkrıkçı Sokak Hayvanları Merkezi'nde inceleme yaptı

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Edremit Kaymakamı Engin, Çıkrıkçı Sokak Hayvanları Merkezi\'nde inceleme yaptı
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Edremit Kaymakamı Zafer Engin, Çıkrıkçı Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde inceleme yaptı. Bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin güçlendirilmesi, yaşam şartlarının iyileştirilmesi için çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.

Edremit Kaymakamı Zafer Engin, Çıkrıkçı Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Merkezde gerçekleştirilen ziyarette Kaymakam Engin'e, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş ve başkan yardımcıları eşlik etti. İlgili birim yetkililerinin de bulunduğu ziyarette Veteriner İşleri Müdürü Vedat Keleş tarafından merkezde yürütülen çalışmalar, işleyiş ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında bilgiler verildi.

Gerçekleştirilen görüşmede, sokak hayvanlarının bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin geliştirilmesi, merkezdeki mevcut şartların iyileştirilmesi ve can dostların daha sağlıklı ve güvenli ortamlarda yaşamlarını sürdürebilmeleri konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.

Yetkililer, sokak hayvanlarının yaşam şartların iyileştirilmesi amacıyla bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Edremit Kaymakamı Engin, Çıkrıkçı Sokak Hayvanları Merkezi'nde inceleme yaptı - Son Dakika
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