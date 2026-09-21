Edremit Kaymakamı Engin, Çıkrıkçı Sokak Hayvanları Merkezi\'nde inceleme yaptı

Edremit Kaymakamı Zafer Engin, Çıkrıkçı Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Merkezde gerçekleştirilen ziyarette Kaymakam Engin'e, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş ve başkan yardımcıları eşlik etti. İlgili birim yetkililerinin de bulunduğu ziyarette Veteriner İşleri Müdürü Vedat Keleş tarafından merkezde yürütülen çalışmalar, işleyiş ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında bilgiler verildi.

Gerçekleştirilen görüşmede, sokak hayvanlarının bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin geliştirilmesi, merkezdeki mevcut şartların iyileştirilmesi ve can dostların daha sağlıklı ve güvenli ortamlarda yaşamlarını sürdürebilmeleri konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.

Yetkililer, sokak hayvanlarının yaşam şartların iyileştirilmesi amacıyla bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.