Edremit\'te 19 Mayıs coşkusu gençlik yürüyüşü ve gösterilerle kutlandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 106'ncı yılı coşkulu etkinliklerle kutlandı. Gençlik yürüyüşüyle başlayan kutlamalar, çelenk sunma töreni ve spor salonunda düzenlenen gösterilerle devam etti.

Akçay Şehit Halil Kantarcı Ortaokulu Bandosu eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan gençlik yürüyüşü, protokol üyeleri, öğrenci grupları, sporcular ve vatandaşların katılımıyla Yılmaz Akpınar Bulvarı üzerinden Şehit Hamdibey Meydanı'na kadar sürdü.

Şehit Hamdibey Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunma töreninde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü çelengi Atatürk Anıtı'na sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Kutlama programı saat 11.00'de Edremit Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonu'nda devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda açılış konuşmalarının ardından öğrenciler şiirler okudu. Gençlik adına yapılan konuşmaların ardından düzenlenen ödül töreninde başarılı öğrenci ve sporculara ödülleri verildi. Gösteri ve halk oyunları ekiplerinin sahne aldığı etkinlikler, izleyicilerden büyük alkış aldı.

Törenlere Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, 19. Komando Tugay Komutanı Vekili Kurmay Albay İsmail İbiş, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. - BALIKESİR