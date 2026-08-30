Edremit\'te Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü, Şehit Hamdibey Meydanı'nda düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı. Törene ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü, Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen törenlerle kutlandı.

İlk tören Kaymakamlık Makamında tebriklerin kabulü ile başladı. Şehit Hamdibey Meydanı'nda gerçekleştirilen kutlama programına Edremit Kaymakamı Zafer Engin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Bülent Tarhan, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Program, protokol üyelerinin Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar gerçekleştirildi.

Kutlama etkinlikleri kapsamında halk oyunları ekipleri tarafından çeşitli gösteriler sunuldu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda Zafer Bayramı coşkusu meydanı dolduran kalabalıkla birlikte yaşandı.

Törenler, resmi geçit töreni ardından sona erdi.