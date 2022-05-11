Edremit'te Engelliler Haftasında anlamlı etkinlik - Son Dakika
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Edremit'te Engelliler Haftasında anlamlı etkinlik

11.05.2022 15:26
Edremit'te Engelliler Haftasında anlamlı etkinlik

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Engelliler Haftasında Edremit Fen ve Sosyal Bilimler Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Edremit Hamiyyet-Ferudun Sözen Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri ile birlikte anlamlı bir etkinliğe imza attılar.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Engelliler Haftasında Edremit Fen ve Sosyal Bilimler Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Edremit Hamiyyet-Ferudun Sözen Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri ile birlikte anlamlı bir etkinliğe imza attılar.

Edremit İmam Hatip Lisesi bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte iki okulun öğrencileri "Dünya Birlikte Güzel" pankartları eşliğinde güneş ve gökkuşağı kompozisyonu oluşturarak engelli farkındalığı konusunda önemli bir mesaj verdiler.

Hamiyet- Ferudun Sözen Özel Eğitim Uygulama Okulu Özel Eğitim Öğretmeni Elvan Bulduk ve Edremit Fen ve Sosyal Bilimler Anadolu İmam Hatip Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Haşim Karagöz'ün öncülüğünde gerçekleşen etkinliği Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Özbek, Hamiyyet- Ferudun Sözen Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Altan Demirel ve Edremit Fen ve Sosyal Bilimler Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Mahmut Bulduk birlikte takip ettiler. Drone çekiminin de yapıldığı etkinliğin sonunda Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş ve Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Özbek, özel eğitim öğrencilerimizle beraber pasta keserek bu anlamlı haftayı kutladılar.

Hafta dahilinde Edremit Hamiyyet-Ferudun Sözen Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri ve Akçay Saniye Karagözoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri Akçay Kordon'da bir farkındalık yürüyüşü ve ardından uçurtma şenliği düzenlediler. Engelliler Haftası ile ilgili anlamlı pankartların taşındığı yürüyüşe vatandaşlar da alkışları ile destek verdiler. - BALIKESİR

Edremit'te Engelliler Haftasında anlamlı etkinlik
Edremit'te Engelliler Haftasında anlamlı etkinlik
Edremit'te Engelliler Haftasında anlamlı etkinlik
Edremit'te Engelliler Haftasında anlamlı etkinlik
Edremit'te Engelliler Haftasında anlamlı etkinlik
Edremit'te Engelliler Haftasında anlamlı etkinlik

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İmam Hatip Liseleri, Ahmet Odabaş, Balıkesir, Edremit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Edremit'te Engelliler Haftasında anlamlı etkinlik - Son Dakika


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