Edremit\'te Gıda Denetimi

Balıkesir'in Edremit İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Jandarma Komutanlığı ekipleri, tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla yol kenarlarında satışa sunulan gıda ürünlerine yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Kontrollerde şüpheli bulunan ürünlerden numuneler alınarak laboratuvar incelemesine gönderildi.

Taklit ve tağşişe geçit yok

Edremit İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli ile Jandarma Komutanlığı ekiplerinin koordinasyonunda sahada titiz bir çalışma yürütüldü. Halk sağlığının korunması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, yol kenarlarında açıkta veya tezgahlarda satışa sunulan gıda ürünlerinin yürürlükteki mevzuata uygunluğu tek tek kontrol edildi. Ekipler ayrıca, tüketicileri yanıltan ve haksız kazanç sağlayan taklit ve tağşişli ürünlerin önlenmesine yönelik de detaylı incelemelerde bulundu.

Şüpheli ürünler laboratuvara gönderildi

Saha kontrolleri sırasında mevzuata aykırılık teşkil ettiği yönünde şüphe uyandıran gıda ürünlerinden analiz edilmek üzere resmi numuneler alındı. Alınan bu numunelerin, içeriklerinin ve uygunluklarının kesin olarak belirlenmesi amacıyla yetkili laboratuvarlara sevk edildiği bildirildi.

Edremit İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, tüketicilerin güvenilir gıdaya erişiminin sağlanması, halk sağlığının en üst düzeyde korunması ve sektördeki haksız rekabetin önüne geçilmesi amacıyla denetim faaliyetlerinin diğer ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde aralıksız ve kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. - BALIKESİR