Edremit\'te Hayırseverlere Teşekkür

Balıkesir'in Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer ile birlikte Hayırsever İş İnsanı Necmi Şahin ve Agah Ferhatoğlu'nu ziyaret ederek, eğitime sağladıkları katkılardan dolayı plaket sunarak teşekkürlerini ilettiler.

Edremit ilçesinde eğitime destek vermek amacıyla hayırseverler tarafından yaptırılan okulların sayısının gün geçtikçe arttığını ifade eden Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş; "Çocuklarımızın geleceği adına yapılan her çalışmada hayırseverlerimizin büyük desteğini görüyoruz. Özellikle eğitim alanında yapılan her destek, hem ilçemizin hem de ülkemizin kalkınması açısından çok büyük öneme sahiptir. Hayırseverlerimiz ilçemiz ile alakalı güzel çalışmalarda her zaman yanımızda olmuşlardır. Bu kapsamda ilçemizde eğitim alanında desteklerini esirgemeyen tüm hayırseverlerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi. - BALIKESİR