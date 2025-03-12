Edremit\'te İstiklal Marşı\'nın 104. yılı coşkuyla kutlandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, İstiklal Marşı'nın kabulünün 104. yıl dönümü, Edremit Fernur Sözen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan özel bir programla kutlandı.

Şükrü Tunar Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, 19. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ergün Fidan, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Cumhuriyet Başsavcısı Medet Akcan, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mesut Polat, ilçe protokolü, okul ve kurum müdürleri, öğretmenler ile öğrenciler katıldı.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından öğrenciler tarafından hazırlanan şiirler, oratoryo ve tiyatro gösterileri sahnelendi. Etkinlik kapsamında, İstiklal Marşı'nı en güzel şekilde okuyan öğrenciler ödüllendirildi.

Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, yaptığı konuşmada İstiklal Marşı'nın Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin sembolü olduğunu vurgulayarak, "İstiklal Marşımız, milletimizin vatan sevgisini, bağımsızlık tutkusunu ve kahramanlık ruhunu en güzel şekilde ifade etmektedir. Bu anlamlı günde, Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u ve tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz." dedi.

Katılımcılar, milli değerlerin ve vatan sevgisinin önemini bir kez daha hissettiklerini belirtti. Program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. - BALIKESİR