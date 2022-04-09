Edremit'te Ramazan eğlenceleri başladı - Son Dakika
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Edremit'te Ramazan eğlenceleri başladı

09.04.2022 21:47
Edremit'te Ramazan eğlenceleri başladı

Balıkesir'in Edremit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından her akşam Edremit'in farklı mahallesinde düzenlenen "Ramazan Eğlenceleri" büyük ilgi görüyor.

Balıkesir'in Edremit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından her akşam Edremit'in farklı mahallesinde düzenlenen "Ramazan Eğlenceleri" büyük ilgi görüyor.

Edremit Belediyesi Ramazan ayı boyunca her akşam farklı bir mahallede Ramazan eğlencesi düzenliyor. İlk olarak Hamidiye, Cumhuriyet ve Tuzcumurat Mahallesi'nde yapılan eğlencelere aileler ve çocukların ilgisi büyük oldu. Çocukların doyasıya eğlendiği oyunlar ve yarışmaların yapıldığı Ramazan eğlencelerinde Palyaço Papi arkadaşlarıyla birlikte gösteriler de yapıyor. Maskotların çeşitli yarışmalar düzenlediği, çocuklarla dansların edildiği etkinlikte çocuklar eğlenirken öğreniyor.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, "Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onlar için Edremit'te oyun alanları, parklar ve sosyal etkinlikler yapıyoruz. Bunun yanı sıra Ramazan ayı dolayısıyla Ramazan eğlencelerini her akşam başka bir mahallemizde yapılmak üzere başlattık. Ailelerin de çocukları ile birlikte akşamları güzel vakit geçirmeleri için herkesi etkinliğimize bekliyoruz" dedi. - BALIKESİR

Edremit'te Ramazan eğlenceleri başladı
Edremit'te Ramazan eğlenceleri başladı

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Edremit Belediyesi, Balıkesir, Edremit, Ramazan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Edremit'te Ramazan eğlenceleri başladı - Son Dakika


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