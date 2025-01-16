Edremit\'te Trafik Kazası: 1 Yaralı

Edremit Otogar Kavşağı'nda kaza: 1 yaralı
BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Otogar Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, 10 AOJ 979 plakalı motosiklet ile 34 UR 8466 plakalı otomobil, Otogar Kavşağı'nda çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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