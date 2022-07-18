Edremit'te 'Zeytinli Altınkum Plaj Turnuvası' Yapıldı - Son Dakika
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Edremit'te 'Zeytinli Altınkum Plaj Turnuvası' Yapıldı

18.07.2022 23:37
Edremit'te 'Zeytinli Altınkum Plaj Turnuvası' Yapıldı

Edremit Belediyesi’nin destekleri ile her yıl düzenlenen 'Zeytinli Altınkum Plaj Voleybol Turnuvası' 14-17 Temmuz'da arasında Altınkum sahilinde düzenlendi.

Edremit Belediyesi'nin destekleri ile her yıl düzenlenen 'Zeytinli Altınkum Plaj Voleybol Turnuvası' 14-17 Temmuz'da arasında Altınkum sahilinde düzenlendi.

Edremit'in Altınkum sahilinde her yıl düzenlenen "Zeytinli Altınkum Plaj Voleybol Turnuvası'nda 16 erkek, 8 kadın voleybol takımı mücadele etti. 14-17 Temmuz tarihlerinde Altınkum sahilinde gerçekleştirilen turnuva yoğun ilgi gördü. Çekişmeli geçen mücadeleler sonunda kadınlarda Kardelen ve Grubu, erkeklerde ise Oğulcan ve Grubu şampiyonluğa ulaştı. Yoğun bir katılımla gerçekleşen turnuvada, hem spor hem de centilmenlik adına güzel sahneler yaşandı. Edremit Belediyesi adına Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Cumhur Dokur, dereceye girenleri tebrik ederek tüm yarışmacılara katılımları dolayısıyla teşekkür etti.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Edremit'te 'Zeytinli Altınkum Plaj Turnuvası' Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edremit'te 'Zeytinli Altınkum Plaj Turnuvası' Yapıldı - Son Dakika
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