Edremit’te Zeytinli Çayı Islah Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Edremit’te Zeytinli Çayı Islah Çalışmaları Devam Ediyor

Edremit’te Zeytinli Çayı Islah Çalışmaları Devam Ediyor

Taşkın riskini azaltmak için Zeytinli Çayı'nda köprü yıkımı ve ıslah çalışmaları sürüyor.

21.11.2024 16:21
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde DSİ 25. Bölge Müdürlüğü tarafından Zeytinli Çayı üzerinde bulunan ve taşkın riski oluşturan eski çökmüş köprünün yıkılmasıyla başlatılan ıslah çalışmaları devam ediyor.

Çayın akışını düzenlemek, taşkın riskini en aza indirmek ve çevreye ihtimal zararları önlemek amacıyla yürütülen bu çalışmalar, bölgedeki altyapı güvenliğini artırmayı hedefliyor.

Islah çalışmaları dahilinde çayın doğal akışını engelleyen unsurların kaldırılması ve yeni düzenlemelerin yapılması planlanlanıyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Edremit’te Zeytinli Çayı Islah Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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