Edremit\'te Zeytinlik Yangını

Edremit'te zeytinlik alanda yangın
İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor
BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Kadıköy kırsalında bulunan moloz dökülen alanda çıkan yangın yanda tarafta bulunan zeytinliğe sıçradı. Yanan zeytinliğe Edremit İtfaiye gurup amirliğine bağlı ekipler akşam saatlerinde müdahale etti.
Edremit ilçesine bağlı Kadıköy'de yangın meydana geldi. Çıkan yangında zeytinlik alan bölümleri yanmaya başladı. İtfaiye tarafından söndürme çalışmaları başlatıldı.
Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.
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